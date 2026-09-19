Martín, Márquez, Acosta: un trío por encima del resto para una carrera "intensa"

Jorge Martín tal vez pase por el quirófano nada más terminar el fin de semana, pero mientras tanto sigue esforzándose sin reservarse nada. Será él quien ocupe la mejor posición en la parrilla de salida esta tarde para la carrera sprint, y luego el domingo para la carrera principal del GP de Austria.

El español, hoy segundo del campeonato empatado a puntos con Marc Márquez, consiguió su tercera pole de la temporada con uñas y dientes. Tras Assen y Sachsenring, devoró mejor que nadie las colinas del Red Bull Ring para marcar un crono de 1'27"917. Le faltaron 0"169 para igualar el récord de la pista, que posee desde hace dos años, pero dadas las condiciones imperfectas de este fin de semana, tanto frescas como húmedas, esta actuación le basta ampliamente para darse por satisfecho.

"Intenté hacerlo lo mejor posible, eso seguro", suelta Jorge Martín en caliente. "Al principio iba detrás de Marc, y aunque era rápido, no conseguía pilotar a mi manera, no conseguía frenar fuerte. Así que decidí ir solo, no correr riesgos en caso de banderas amarillas. Lo hice lo mejor que pude, ataqué como un loco. Todo estaba bajo control, pero claramente estaba al límite."

"Estoy muy, muy contento",se alegra el piloto de Aprilia, que fue quinto el viernes. "Parece que hemos progresado mucho respecto a ayer. Fui rápido esta mañana [en EL2] y ahora también en la clasificación, cuando era uno de mis principales puntos débiles, así que me siento preparado para la carrera. Está claro que Pedro y Marc también parecen estar muy fuertes, así que va a ser una carrera intensa."

Márquez y Acosta tienen las ideas claras

Los dos hombres que lo acompañarán en la primera fila están al menos igual de contentos consigo mismos tras esta clasificación. Como rara vez ocurre, Marc Márquez celebró con ganas su segundo tiempo, y con razón: encaja en la progresión mostrada por el piloto de Ducati desde el inicio del fin de semana, pese a unas sensaciones iniciales imperfectas.

"Ayer me costó mucho en el time attack. Hoy hemos mejorado y, aun así, viendo mis sensaciones de ayer, pensaba que sería difícil estar en primera fila, pero lo estamos. Así que estoy contento",se felicita Márquez, ya centrado en lo que viene.

Ya ayer, el líder del campeonato trabajaba con la idea de ofrecer el mejor rendimiento posible a lo largo de la distancia. Porque es realmente la carrera del domingo la que le interesa, aquella en la que tiene medios para hacer valer su gestión mientras otros son más rápidos con neumáticos nuevos. Por eso ve esta posición en la parte delantera de la parrilla como un bonus que aumenta sus opciones.

"Sabemos que aquí cambia mucho entre neumáticos nuevos y neumáticos usados", subraya. "La carrera sprint va a ser una cosa, pero es sobre todo la carrera principal [lo que cuenta], y salir desde la primera fila siempre es importante."

Esta pole se decidió por solo siete centésimas, con un trío claramente por encima del resto. Así que, aunque Pedro Acosta haya heredado la tercera plaza, está encantado con su actuación. El piloto de KTM, alentado por los responsables de la marca, no figuraba en primera fila desde Hungría y sabe que ha dado un primer paso importante, ya que tiene medios para capitalizarlo en carrera.

"Estoy súper contento!", se entusiasma Acosta. "Sabemos que normalmente nos cuesta mucho en la clasificación, y estar en primera fila para nuestro Gran Premio de casa es genial!Todo el equipo trabaja muy duro. Veremos qué pasa en el sprint, pero normalmente salimos más atrás, así que veremos qué podemos hacer aquí."

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