Martín: estoy mejorando día a día de forma increíble

El español ya fue una de las sensaciones en su primera carrera en MotoGP, tras protagonizar una vertiginosa salida que le llevó a remontar 10 posiciones para situarse en cuarta posición en la primera curva.

Con un gran premio ya a sus espaldas, Martín estaba siendo uno de los nombres destacados este fin de semana, habiéndose metido en el top 5 en la jornada del viernes y logrando el pase directo a la Q2.

El madrileño salió a por todas en la clasificación y se situó en lo más alto desde el principio. En el último arreón le superaron Maverick Viñales y Johann Zarco, pero Martín fue capaz de responder con el reloj a cero para conseguir su primera pole en MotoGP.

"El objetivo era entrar en Q2 y no me esperaba hacer pole", reconoció Martín. "Cuando he visto que estaba primero, pensé que no era tan buena la vuelta. Luego ha sido difícil, porque no tiraba Pecco [Bagnaia] y se estaban enfriando los neumáticos. Al final he tirado, no he cometido errores y vamos dando pasos adelante".

“Cuando he pasado en 53.1 pensaba que iba a estar en primera fila, pero no lo he visto en el letrero y me he salido de pista a final de recta. Luego he visto que subía mi número arriba de todo, ha sido brutal”, explicó.

El #89 está dando pasos de gigante en MotoGP. Después de una carrera donde fue a menos, está vez espera gestionar mejor salir delante.

"La mejora que estoy haciendo día a día es increíble, no tengo que decir nada, se ve en los tiempos, no me centro en posiciones. Espero llegar delante a la primera curva para no perder la ventaja de la pole. Estar delante te permite gestionar un poco más las gomas", señaló.

No obstante, tras su primera pole Martín aún no se ve para pelear por ganar.

"De ritmo me faltan tres o cuatro décimas. Ganar no es el objetivo para mañana, eso es obvio, pero me engancharé a los que me pasen y si hago un top 6 creo que será muy importante. Hay pilotos muy fuertes de ritmo, como Maverick o Mir que están atrás, espero llegar con ellos al final”, zanjó.

Las fotos de Jorge Martín en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

