Martín reconoce estar "mentalmente destrozado"

En uno de sus mejores domingos, el español cambió el guion, seguramente escarmentado por lo sucedido una semana antes en Australia, donde se quedó sin gomas en la última vuelta, en la que pasó de la primera posición a la quinta.

En Buriram, otro circuito de los más exigentes con los compuestos, los tres que se disputaron el podio en casi todo momento compitieron en igualdad de condiciones en lo relativo a los neumáticos. Si en las últimas pruebas Martín se mostró claramente superior al resto, este domingo no pudo escaparse, por más que sí se apañó para controlar la prueba prácticamente de principio a fin, con un lapso de un par de giros, en el último tramo, en el que comandó Brad Binder.

Este es el cuarto triunfo del año para el madrileño, que le deja a solo 13 puntos de Bagnaia en el duelo cerrado que mantienen ambos. El triplete que cerrará el campeonato, y que arranca en Malasia dentro de dos semanas, se presenta de lo más halagüeño para un Martín que en Tailandia, con un doblete en la sprint y también en domingo, se quitó la espina que arrastraba desde Phillip Island.

"Estoy muy contento, es una sensación fabulosa, porque hoy no era mejor que ellos. Temía sus mismas herramientas, pero no me veía mejor que ellos", resumió Martín, que controló los primeros compases para no destrozar los compuestos, y que después, cuando quiso apretar, se dio cuenta de que no había nada de dónde rascar.

"He guardado gomas en cada momento, he visto que Pecco se acercaba y he intentado irme, pero ya no quedaba goma. Esta ha sido la carrera más bonita de mi vida", convino el piloto de Pramac, que animó a sus seguidores a seguir creyendo en él: "Los momentos malos son difíciles, pero te hacen más fuerte".

Esos momentos difíciles se le han concentrado a Martinator en este triplete, del que ahora podrá descansar unos días, antes del zafarrancho final.

"Puedo reconocer que ya siento la presión. Este sábado no disfruté nada la victoria [al esprint] nada porque estaba completamente centrado en la carrera del domingo. No he dormido. Necesito cuatro o cinco días de no pensar en motos. Estoy mentalmente destrozado", argumentó el aspirante al Mundial, que se quedó alucinado al ver a Bagnaia, intentándole adelantar por el exterior, a dos vueltas para el final. "Lo vi por fuera y dije: por aquí, no. Que Pecco me adelantara por fuera no me lo iba a perdonar", finalizó Martín.

