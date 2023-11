Martín deja en manos de Ducati un salto al equipo oficial en 2024

De producirse, este movimiento provocaría la salida de allí de Enea Bastianini, actual vecino de taller de Pecco Bagnaia y que, al menos hasta el momento, no ha podido cumplir las expectativas que había generado su incorporación a la estructura de fábrica de la compañía de Borgo Panigale. Eso ha sido, en gran medida, debido a varias lesiones que le condicionaron durante la primera mitad del calendario.

Tras terminar el tercero en el pasado campeonato, subido a una Desmosedici del año anterior, la 'Bestia' se fue al suelo en el estreno de las pruebas al sprint, en Portimão, donde se fracturó una clavícula, circunstancia que le dejó fuera de combate en las cinco primeras carreras. El #23 regresó en Italia para volver a caerse en Montmeló, en aquella melé que organizó en la primera curva del trazado, y que volvió a eliminarle con vistas a Misano, India y Japón, como consecuencia de las fracturas sufridas en el tobillo y muñeca derechas que le obligaron a pasar por el quirófano. A las puertas de la antepenúltima prueba de este ejercicio, el próximo fin de semana en Sepang, Bastianini figura el 19º en la tabla general, y como el último de los ocho corredores que compiten con una Ducati.

Los ejecutivos de la firma boloñesa lleva repitiendo desde hace meses que el piloto de Rimini tiene su actual puesto asegurado en 2024, dado que se merece otra oportunidad para demostrar su talento. Ese duende que la temporada pasada le llevó a imponerse a Martín, en la pugna que mantuvieron ambos para reemplazar a Jack Miller en el taller de la escudería oficial.

Hace unos días, el diario As ya apuntaba a que Ducati podía replantearse la posibilidad de intervenir para que Martín vistiera de rojo ya en 2024. Sobre todo, si se corona campeón defendiendo los colores de Pramac, una formación satélite. "Hasta hoy, en Ducati no hemos hablado de esta hipótesis", cuenta a Motorsport.com un mando de la marca que domina el Mundial con brazo de hierro, con tres de sus pilotos liderando las estadísticas. Esta respuesta, sin embargo, no parece ser tan contundente como las que se venían dando hasta la fecha, cosa que lleva a pensar que, efectivamente, la maniobra que llevaría al español al lado del actual campeón, un año antes de lo inicialmente programado, es efectivamente viable.

En este sentido vale la pena tener en cuenta que los contratos de Bagnaia, Martín y Bastianini, además del de Franco Morbidelli, les vinculan directamente con Ducati. El acuerdo del madrileño expira a finales de 2024 y, a día de hoy, le deja total libertad de movimiento con vistas a 2025 y 2026, el próximo ciclo de movimientos del mercado, que se prevé trepidante.

En contacto con el entorno más directo del #89, se entiende que en ningún caso ejercerá ningún tipo de presión a Ducati para hacerse con la moto de Bastianini. En primer lugar, porque se encuentra muy a gusto en Pramac, donde no le falta de nada para aspirar a todo; y también porque su mirada va un poco más lejos. "La intención de Jorge es la de asegurarse esa moto roja en 2025 y 2026. Llegar al equipo de fábrica en 2024 sería la consecuencia de su gran año. Pero eso está en manos de Ducati, son ellos quienes mandan y, hasta el momento, no nos han dicho nada", declara Albert Valera, agente de Martín, a Motorsport.com.

Es lógico pensar que el desenlace de este campeonato tendrá una influencia en lo que pueda ocurrir. Si es Martín el que gana será difícil para Ducati resistirse a incorporar al flamante campeón y dejarle en Pramac, donde su amenaza se uniría, el próximo año, a la de Marc Márquez, tras su incorporación a Gresini. A la vez, tampoco resultaría fácil explicarle a Bastianini la decisión de descabalgarle cuando se le había asegurado su continuidad, a no ser que él mismo piloto considere oportuno que dar un paso atrás, y recalar en un ecosistema sin tanta presión, puede suponer un alivio.