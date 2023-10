Martín: "No quiero obsesionarme con el título de MotoGP"

Tras conseguir lo más difícil, restarle 73 puntos al campeón del mundo y líder del Mundial, Pecco Bagnaia, Jorge Martín cometió dos errores en una semana, la que iba de los grandes premios de Indonesia al de Australia, que devolvieron el liderato al italiano, que ahora vuelve a dominar el campeonato por 27 puntos.

Martín aprovechó antes de viajar a Buriram, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Tailandia, para hacer un poco de turismo con su pareja en Sídney, tratando de desconectar un poco de la intensidad de lo sucedido los dos anteriores fines de semana.

"He intentado no pensar demasiado. Obviamente me dolió pasar de conseguir ponerme líder a volver a estar 27 puntos por debajo, pero esto son carreras y del mismo modo que me puede pasar a mi, le puede suceder a otro. Quiero estar concentrado, he estado preparando bien este fin de semana y ese es el pensamiento que tengo, ir carrera a carrera".

"Simplemente quiero centrarme en lo que viene, el año pasado fui muy competitivo en este circuito, y espero serlo de nuevo. Las previsiones indican que es posible que llueva, en agua nunca se sabe qué puede pasar, es un lotería. Pero no me da miedo si llueve, estaría encantado igual. No vamos a tocar nada de la moto desde la última carrera, está todo perfecto en su sitio".

En la pasada carrera de Phillip Island, Martín optó por un neumático trasero blando, mientras el resto eligió el medio, una decisión que, al final, tuvo que admitir como un error.

"Para esta carrera el neumático lo tengo bastante claro ya antes de empezar el fin de semana. Viendo la carrera del año pasado, se que la mitad de la parrilla elegirá un compuesto, y la otra mitad el otro, así que pongas el que pongas no fallas, y eso me tranquiliza".

Lo que tiene claro Martín es que, sea cuál sea su decisión, saldrá con el mismo neumático que Pecco Bagnaia. "Eso seguro, saldré con el mismo que él, aunque sea el de agua", dijo entre risas.

"El que tiene más velocidad es el que tiene que poner lo mismo que el otro, porque a mismas armas debes ganar, y esa es la mentalidad que debemos tener a partir de ahora".

Este mismo jueves, Luca Marini aseguraba que, no se esperaba un duelo tan cerrado entre Martín y Bagnaia, pero que su favorito era el italiano, entre otras cosas porque "está en un equipo oficial y eso cuenta mucho", algo en lo que Jorge no quiere pensar demasiado.

"Sobre eso no puedo decir nada, no lo veremos hasta el final, lo único que puedo decir es que voy a intentar aprovechar la experiencia que tengo, aunque no es tanta como la de Pecco, para intentar recuperar puntos. Yo se lo que llevo cómo funciona mi moto y no pienso en lo que llevan los otros".

En modo máxima concentración y pensando solo carrera a carrera, Martín no tiene tiempo, prácticamente, de disfrutar la lucha por el título.

"No lo estoy disfrutando mucho porque tienes que estar al cien por cien y es mucho estrés, pero ya lo disfrutaré si lo gano, y si no lo gano tendré que contentarme por el trabajo que hemos hecho. No me quiero obsesionar, porque si solo pienso en ganarlo luego me dolería mucho no conseguirlo, todo puede pasar, no quiero que me hunda no lograrlo. Solo pienso en hacer lo máximo que pueda y con eso irme a la tumba", zanjó entre risas.