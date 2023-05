Martín: la lucha con Márquez impidió luchara por la victoria

Jorge Martín interpretó de maravilla la partitura del sábado, jornada en la que logró su primer triunfo en una prueba al sprint que dominó de cabo a rabo. Sabedor del hecho de disponer uno de los mejores ritmos de la parrilla, Martín se dispuso a repetir la hazaña el domingo, pero un incidente con Luca Marini a las primeras de cambio y la gresca que mantuvo con Marc Márquez en el último tercio de la carrera le dejó a un paso del doblete.

Finalmente, la caída de Márquez en la penúltima vuelta, inmediatamente después de haber perdido la posición con él, le dio al de San Sebastián de los Reyes un leve respiro que le llevó a cruzar la meta el segundo, justo por delante de Johann Zarco, su vecino de taller.

Este es el primer podio del #89 desde el tercer puesto logrado en Valencia, en la última parada del calendario de la temporada pasada. Esta segunda plaza, combinada con el resto de resultados, hace que el español se sitúe el cuarto en la tabla general, a solo 14 puntos de Pecco Bagnaia, que mantiene el liderato a pesar de la caída que sufrió el actual campeón.

"La salida me salió bien, pero tuve un toque con Marini y me fui al décimo. Después fui recuperando posiciones, pero en cuanto llegué hasta Marc ya sabía que no iba a ser fácil", comentó Martín, que tiene un buen historial de roces con Márquez. "Ya ayer estuve estudiando a ver dónde podría adelantarle, pero no lo tenía claro. Probé en tres o cuatro sitios hasta que me salió bien. Me habría gustado haber terminado en el podio junto a él", añadió el piloto, muy satisfecho por la “solidez” mantenida.

La escalada de posiciones que llevó a cabo dejó bien claro que, de haberse dado otro tipo de carrera y no haberse visto metido en tanta tralla, probablemente le habría podido discutir la victoria a Marco Bezzecchi. “Con Marini tuve dos momentos; uno al principio, que es cuando me quedé el décimo, y luego cuando se cayó, que pensé que lo arrollaba. Pero fue la pelea con Marc la que me impidió pelear por la victoria. Creo que tenía un pelín más, pero tendría que haber sido un poco más ágil”, zanjó Martín.

