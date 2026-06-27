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Crónica de clasificación
MotoGP GP de Países Bajos

Jorge Martín logra la pole y Aprilia ocupa el top 4 de MotoGP en Assen

Jorge Martín logró su primera pole con Aprilia en el GP de los Países Bajos, aprovechando un tiempo anulado a Raúl Fernández. La marca dominó la sesión, colocando sus cuatro motos en las cuatro primeras posiciones.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

¡Nadie puede medirse a Aprilia en Assen! La marca italiana está por encima del resto desde el inicio del fin de semana, pero Marco Bezzecchi, líder de las tres primeras sesiones, finalmente dejó que la pole se decidiera entre Raúl Fernández y Jorge Martín. Un tiempo anulado al piloto de Trackhouse permitió al campeón del mundo 2024 lograr su primera pole con la RS-GP.

Q1 - Quartararo y Mir cumplen, Moreira al suelo

Esta sesión de clasificación se disputó sin Fermín Aldeguer, baja tras fracturarse una vértebra al caerse el viernes. Álex Márquez, que también sufrió una fuerte caída, sí estuvo presente, pero no tenía que participar en la Q1.

Clasificado directamente para la Q2 en los tres últimos Grandes Premios, Diogo Moreira lideraba tras su primera vuelta rápida, por delante de Franco Morbidelli, Brad Binder, Fabio Quartararo y Joan Mir. Este último endosó cuatro décimas a todos sus rivales encadenando una segunda vuelta lanzada. Quartararo, por su parte, se vio obstaculizado por Maverick Viñales, que sin embargo estaba en una vuelta rápida.

Tras pasar por su garaje, Quartararo se hizo con la primera posición, por 0"044. Moreira se cayó a alta velocidad en la curva 7 y dio varias vueltas de campana en la grava, sin lesionarse.

 

Al final de la sesión, solo Morbidelli parecía en condiciones de batir a los dos primeros, pero perdió tiempo en el último sector. Quartararo se clasificó para la Q2 por primera vez desde el GP de Catalunya y Mir lo acompañó.

Tercero en esta sesión, Morbidelli heredó la 13ª posición en la parrilla del sprint, pero será penalizado con tres posiciones en la parrilla de salida de la carrera principal. Superó a Moreira y Binder.

Álex Rins firmó el sexto tiempo, a 0"814 de Quartararo. Superó a Luca Marini, Jack Miller, Maverick Viñales, Augusto Fernández, Cal Crutchlow y Toprak Razgatlioglu.

MotoGP - GP de los Países Bajos - Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

1'31.271

   179.150 305
2 Spain J. Mir Honda 36 Honda 7

+0.044

1'31.315

 0.044 179.063 312
3 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.155

1'31.426

 0.111 178.846 305
4 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 4

+0.447

1'31.718

 0.292 178.276 308
5 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 8

+0.651

1'31.922

 0.204 177.881 306
6 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 9

+0.814

1'32.085

 0.163 177.566 305
7 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.891

1'32.162

 0.077 177.418 311
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+1.096

1'32.367

 0.205 177.024 304
9 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 7

+1.519

1'32.790

 0.423 176.217 304
10 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 7

+1.616

1'32.887

 0.097 176.033 304
11 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 8

+1.707

1'32.978

 0.091 175.860 310
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 6

+1.854

1'33.125

 0.147 175.583 301
Ver los resultados completos

Q2 - Aprilia no tiene rivales

Los pilotos Aprilia eran favoritos tras dominar los entrenamientos, y Marco Bezzecchi en particular, ya que el líder del campeonato encabezó todas las sesiones disputadas antes de la clasificación.

Bezzecchi respondió a las expectativas poniéndose al frente desde su primera vuelta rápida, por delante de Jorge Martín y Pedro Acosta. Raúl Fernández se coló entre los pilotos oficiales de Aprilia, lo que dio a la marca un triplete provisional.

Marc Márquez vio anulada su primera vuelta por salirse de los límites de la pista, antes de hacerse con una modesta octava posición... también borrada por pisar lo verde de la pista.

Tras este primer relevo, Bezzecchi aventajaba a Fernández, Martín y Acosta. Ai Ogura era quinto por delante de Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini y Márquez. Álex Márquez, Fabio Quartarao y Joan Mir no tenían tiempo.

La sesión de Acosta terminó pronto debido a un enésimo problema técnico. Como en la segunda práctica, la moto se detuvo de repente. Los problemas se suceden para KTM en este momento, en particular para Acosta, que tuvo contratiempos en carrera en Barcelona y en Brno.

En su segundo intento, Martín se puso al frente, 0"041 por delante de Bezzecchi. Este último mejoró su tiempo... pero se quedó a 0"033 de su compañero. Márquez por fin pudo validar una vuelta, que le permitió subir hasta la séptima posición.

Ai Ogura se puso segundo, a 0"011 de Martín... y Fernández lo hizo mejor, poniéndose al frente por 0"043. Sin embargo, su tiempo fue anulado al instante por exceder los límites de la pista en la última curva, lo que devolvió la pole provisional a Martín.

Ningún piloto mejoró su vuelta bajo la bandera a cuadros. Jorge Martín logró la pole, su primera con Aprilia y la 21ª en MotoGP, lo que le permite igualar a Quartararo.

Aprilia, por su parte, logró copar las primeras cuatro posiciones. Ai Ogura y Marco Bezzecchi lo acompañarán en la primera fila, mientras que Raúl Fernández será cuarto. Pecco Bagnaia ocupó la quinta posición, por delante de Fabio Di Giannantonio.

Con dificultades desde el viernes, Marc Márquez se quedó séptimo, por delante de Pedro Acosta y Fabio Quartararo. Joan Mir finalmente firmó el décimo tiempo, por delante de Enea Bastianini. Álex Márquez, mermado tras su caída del viernes, no salió a pista en esta sesión, pero debería estar en la salida del sprint.

MotoGP - GP de los Países Bajos - Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

1'30.812

   180.055  
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.011

1'30.823

 0.011 180.033  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 9

+0.033

1'30.845

 0.022 179.990  
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.103

1'30.915

 0.070 179.851  
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.118

1'30.930

 0.015 179.821  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.143

1'30.955

 0.025 179.772  
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 9

+0.319

1'31.131

 0.176 179.425  
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.412

1'31.224

 0.093 179.242  
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 5

+0.504

1'31.316

 0.092 179.061  
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda 5

+0.692

1'31.504

 0.188 178.693  
11 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 9

+0.792

1'31.604

 0.100 178.498  
12 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 0

 

      
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