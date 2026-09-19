¡Martín le arrebata la pole a Márquez y Acosta en el GP de Austria!

La parte delantera de la parrilla de salida promete ya una bonita lucha para las carreras que se celebrarán este fin de semana en Spielberg. Jorge Martín y Marc Márquez, hoy empatados a puntos en lo más alto del campeonato, saldrán delante, con ventaja para el piloto de Aprilia. Pedro Acosta, en gran forma ayer, también ocupará un lugar en la primera fila, donde no figuraba desde Hungría.

También lee: MotoGP La parrilla de salida del Gran Premio de Austria de MotoGP 2026

Q1 - ¡El mismo tiempo para Zarco y Bagnaia!

Tras la lluvia que afectó al Red Bull Ring al comienzo del día, las condiciones no eran ideales para la clasificación de MotoGP. Los 12 pilotos que se mostraron menos rápidos el viernes por la tarde pagaron las consecuencias, ya que tuvieron que seguir puliendo el asfalto inmediatamente después de la FP2 para mejorar las condiciones.

El primer tiempo de referencia de esta Q1 lo marcó Johann Zarco, en 1'29"447. Sin embargo, dadas las condiciones, las prestaciones mejoraron continuamente y, ya en la vuelta siguiente, un tiempo de 1'28"877 dominaba la clasificación, asociado al nombre de Raúl Fernández.

Sin embargo, el piloto de Trackhouse no estaba cómodo y se apresuró a señalar a su equipo vibraciones en la parte delantera para cambiar de moto de cara a la fase decisiva de esta sesión. Esta mañana probaba nuevos ajustes tras una primera jornada extremadamente complicada que concluyó en 19ª posición.

¡El destronamiento de Fernández no tardó, y fue original! A dos minutos del final, en efecto, Bagnaia se puso al frente con un tiempo de 1'28"753 realizado con neumáticos nuevos… y Zarco igualó ese tiempo a la milésima, por su parte con un neumático delantero que ya había completado seis vueltas.

Johann Zarco, Team LCR Honda, lideró la Q1 en el Red Bull Ring. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández logró mejorar su registro bajo la bandera a cuadros, pero no consiguió alcanzar al dúo de cabeza. Hereda por tanto la 13ª plaza en la parrilla de salida, lógicamente decepcionado a la vista del potencial de Aprilia.

También cabe destacar que Pol Espargaró fue más rápido que su compañero de equipo del momento, Enea Bastianini, con la KTM del equipo Tech3. En Honda, la ventaja de Johann Zarco sobre sus tres colegas es notable, siendo el primero de ellos Luca Marini, a tres décimas y media.

Las tres últimas plazas de la parrilla estarán ocupadas por Yamaha, mientras que la cuarta tiene asegurada una posición mucho mejor, ya que Fabio Quartararo se clasificó desde el viernes para la Q2.

Q2 - ¡Primera fila explosiva!

La segunda parte de la clasificación arrancó a toda velocidad, con todos buscando situarse de inmediato. Eso dio lugar a una escena curiosa cuando Jorge Martín y Pedro Acosta se molestaron nada más lanzarse al asalto del tiempo. Fue entonces Marco Bezzecchi quien firmó el mejor tiempo provisional, en 1'28"919.

A pesar de una sacudida de su Ducati a la salida de la última curva, Marc Márquez le arrebató la primera plaza sin tardar. Luego fue el box de KTM el que recuperó la sonrisa, con una mejora de una décima y media por parte de Acosta, de quien no se deja de decir que está mejor situado que nunca para ir a buscar su primera victoria en MotoGP este fin de semana.

Antes de entrar en el time attack decisivo, los dos franceses ocupaban las dos últimas plazas, Fabio Quartararo por delante de Johann Zarco. Pecco Bagnaia estaba bastante bien situado a la vista de su situación actual, ya que ocupaba la séptima posición. En cambio, Marco Bezzecchi estaba a medio segundo de la pole provisional y su quinta plaza no podía satisfacerle.

El italiano logró mejorar lanzando un ataque sostenido, pero Martín remachó de inmediato con un 1'27"917. Marc Márquez, aunque extremadamente inestable sobre su Ducati, prácticamente igualó ese tiempo, pero se quedó en la segunda plaza, mientras que Acosta estaba él mismo a un puñado de centésimas y tercero.

Álex Márquez era cuarto cuando se cayó, en pleno corazón de esta intensa lucha por la pole. Eso provocó la aparición de las banderas amarillas en el primer sector y selló el final del suspenso.

La primera fila estará, por tanto, efectivamente compuesta por el trío Martín-Márquez-Acosta, es decir, los dos colíderes del campeonato y aquel al que el propio #93 ha señalado como favorito para la victoria. Saldrán por delante de Bezzecchi, que aprovechó los últimos instantes de la sesión para arañar una posición.

La segunda fila la completarán Ai Ogura, sin duda en gran forma para su regreso de lesión, y Álex Márquez. Pecco Bagnaia confirmó la séptima posición en la parrilla, mientras que Fabio Quartararo y Johann Zarco subieron algunos puestos.

Tu hora Evento Fecha GP de Austria GP de Austria - SPRINT GP de Austria - WARM UP GP de Austria - CARRERA