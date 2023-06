Martín espera alcanzar pronto a Bagnaia

El estado de forma de Jorge Martín tras las seis primeras carreras de la temporada 2023 es formidable. El madrileño es ya tercero de la general a solo tres puntos del segundo, Marco Bezzecchi, y en el Gran Premio de Italia se ha mostrado, al margen del doble ganador, Pecco Bagnaia, campeón y líder del mundial, a un gran nivel, mostrando una constancia que hace pensar que puede estar en la batalla por las medallas hasta final de temporada.

"Esa regularidad que estaba buscando la estamos encontrando, llevo muchos resultados buenos seguidos, el único mal momento fue en Austin la carrera, pero en el resto estoy siendo muy solido. Esta carrera la tenía marcada como una de las más difíciles y he logrado acabar segundo a solo un segundo del mejor", explicó Martín tras bajarse del podio, un lugar que empieza a ser habitual para el madrileño.

"Ha sido una carrera muy difícil, escogí el neumático blando trasero porque el medio no me daba confianza, ayer me sentí bien en la sprint, pero al final perdí la distancia con Pecco, hoy he podido gestionar bien la carrera, no me he podido acercar a Pecco al final, pero hemos logrado un segundo puesto muy bueno, es un gran resultado este doble podio en Italia para nuestro equipo", en referencia al tercer escalón del cajón para Johann Zarco, repitiendo ambos el doblete de Le Mans.

Mientras Pecco repetía la victoria del sábado, Martín ascendía del tercer al segundo puesto, mientras que Bezzecchi, segundo el día anterior, se iba al octavo puesto.

"Respecto al sábado en la carrera corta hemos mejorado, lo que pasa es que ha hecho más calor y el ritmo ha sido más lento. Hemos dado un pasito, hemos hecho un cambio para la carrera que creo que me ha ayudado y creo que hemos mejorado claramente", explicó.

"Ahora viene la próxima semana la carrera de Alemania y estoy con confianza porque creo que ese pequeño cambio que hemos hecho en la moto nos puede ayudar también allí", abundó.

Con estos dos podios, Martín recorta respecto a Bezzecchi en la general, quedando ahora a solo tres puntos del italiano, que ocupa el segundo puesto al que quiere optar pronto el español.

"Es muy pronto, no miro el campeonato. Voy carrera a carrera, creo que en la parte final de la temporada hay circuito que se adaptan mejor a mi estilo y allí podré recuperar puntos".

Pese a estos grandes resultados, Bagnaia ha demostrado tener un poquito más que Martín este fin de semana en el Gran Premio de Italia.

"Creo que lo que tenía más que yo este fin de semana es el país y el circuito, y dentro de poco llegaré", finalizó Martinattor.

Jorge Martín sigue a Francesco Bagnaia, este domingo en Mugello Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images