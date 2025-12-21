Martín señala que con una Ducati habría sido rival de Márquez en el 2025

Del cielo al infierno. Jorge Martín pasó de sentirse en la cima del mundo cuando se coronó campeón de MotoGP en noviembre de 2024, a vivir un auténtico infierno defendiendo la corona, con cuatro lesiones, otras tantas operaciones y un montón de grandes premios sin poder competir.

El español, que dejó Pramac y salió de la órbita de Ducati para fichar por la casa de Noale, solo pudo disputar ocho grandes premios, tomar parte en siete carreras y cruzar la meta en cuatro, un balance desolador.

La primera lesión de Martín se produjo en la apertura de la pretemporada, en Sepang, a principio de febrero. Cuando estaba ya listo para debutar en el primer gran premio, el de Tailandia, se volvió a lesionar probando su fuerza con una supermotard. Se perdió las tres primeras carreras de la temporada.

Reapareció en Qatar y ahí mismo se volvió a lastimar de mucha gravedad al ser arrollado por otro piloto. Seguramente fue su peor lesión y la que más condicionó su temporada.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Estuvo siete grandes premios fuera, reapareciendo a finales de julio en el GP de la República Checa, ya superada la primera mitad de la temporada. Tras cinco apariciones, en Japón se cayó en la salida de la carrera Sprint, llevándose por delante a su compañero de equipo Marco Bezzecchi y volviéndose a hacer daño, por lo que se perdió toda la gira asiática.

'Martinator' reapareció en la última cita del curso, en Valencia, donde se retiró acusando la inactividad, y sobre todo para guardar fuerzas de cara al test de pretemporada 2026 que se realizó 48 horas después del gran premio.

"Soy uno de los cinco pilotos referencia de MotoGP"

En Misano, justo antes del GP de Japón, Motorsport.com pudo entrevista a Martín y hablar de muchos temas que se pueden leer en esta entrevista. También de otros qué, debido a su última lesión, no salieron a la luz en su momento.

Uno de esos temas es cómo afecta al ego pasar de estar en la cima del mundo a salir del foco mediático y que, prácticamente, no se hable de uno.

"No me ha afectado en absoluto, siento que siempre estoy en el candelero. Siempre lo digo, por unas cosas u otras, siempre salgo en todos lados. Que si la entrevista en 'El Hormiguero', que si 'La resistencia', que si (me quiero ir de) Aprilia, que si me lesiono, que si vuelvo, siento que soy uno de los pilotos referencia, junto con Marc (Márquez), Fabio (Quartararo), Pecco (Bagnaia) y Pedro (Acosta), estos cinco somos los pilotos que siempre estamos ahí, espero seguir estando, pero no por una cuestión de ego, a mi me da igual que se hable de mí o no, pero siento que es así, (estos cinco) somos un poco los punta de lanza".

Cuando en junio de 2024 Ducati eligió a Marc Márquez para el equipo oficial, le ofreció a Martín seguir en Pramac con idéntico material que el #93. Pero declinó y se fue a Aprilia. Pensar que hubiera pasado de haber seguido con una DesmosediciGP es ciencia ficción, pero quizá se hubiera vivido una temporada diferente a la que hemos terminado.

"Nunca lo sabremos. Pero viendo la temporada de Alex Márquez y viendo los tiempos de las carreras de este año respecto a las de 2024, yo creo que podría haberlo peleado", valora, en referencia al título.

"Evidentemente, yo hubiese dado mi 100%, y creo que ese 100% me hubiera dado para pelear, no te digo para ganar a Marc, porque eso es imposible de saber ahora, quizá lo sepamos más adelante. Porque lo que ha hecho Marc este año es algo desorbitado. Pero me considero fuerte y creo que, manteniendo otro año la misma moto y con más experiencia, podría haber peleado seguro. Pero eso es algo que no podremos saber nunca".

"A nivel mediático, lo que dice Marc tiene mucho valor"

Márquez ha sido este año imbatible en la pista, y dónde también lo es en las redes sociales, donde seguro la anterior respuesta de Martín recibirá las criticas de la legión de seguidores del catalán.

"En las redes sociales no lo sé, porque no miro mucho las de los otros pilotos, la verdad que no. Es más, a muchos de ellos los tengo silenciados porque no me apetece ver sus publicaciones", asegura.

Tras un año aciago con el #1, Jorge Martín recupera el 89 para 2026 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Pero creo que Marc es un rival más difícil en pista, es una bestia competitiva y siempre intenta ganarte, aunque se juegue caerse y perder el mundial con ello. Siempre va a intentar ganarte la carrera".

"A nivel mediático, lo que dice Marc siempre tiene mucho valor, mucha potencia, tiene a mucha gente detrás que le apoya. Pero más que su fuerza en las redes es cómo a ti te puede afectar lo que él diga en una rueda de prensa. Para luchar contra el mejor Marc hay que estar muy bien preparado", considera Jorge.

"También te digo que el mejor Marc a mí me va a hacer mejor piloto, porque cuanto mejor sea él, mejor voy a tener que ser yo, porque voy a ir siguiendo sus pasos y aprendiendo de él. Así que ojalá podamos pelear en el futuro", anhela el corredor de San Sebastián de los Reyes, convencido de que su mala suerte este año no ha sido debido al #1 en la cúpula de su moto, un número que, asegura, "volveré a llevar. Más tarde o más temprano, volveré a llevar", asegura convencido.