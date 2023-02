Martín: "Ojalá la carrera fuera mañana"

Cargar reproductor de audio

La segunda jornada de test de pretemporada en Sepang vio brillar a Jorge Martín. El piloto español, que disputará en 2023 su tercera temporada en el Pramac Ducati, cerró el día con el mejor tiempo de la tabla de tiempos, con un registro de 1:58.736.

Pese a su buen tiempo, 0.266 segundos más lento que Marco Bezzecchi en la jornada inaugural, el de San Sebastián de los Reyes fue el que menos giros completó de todos los participantes, con diferencia. Mientras que prácticamente toda la parrilla superó la treintena de vueltas, Martín se quedó en 17.

"Solo he dado 17 vueltas. No he empujado mucho y he podido rodar igual que ayer. Me caí cuando estaba probando los dos carenados", explicó el madrileño, que fue de los pocos que probaron la grava de Sepang.

"Tengo una gran abrasión en la mano derecha, veremos si puedo rodar porque seguro que me dolerá mucho. Si no puedo rodar será una mala pasada, porque lo necesito", añadió. Las manos de los pilotos ya sufren mucho de por sí en los test, debido al elevado número de vueltas que completan en tan pocos días, y una abrasión de esas características no ayuda en absoluto.

Jorge Martín viene de completar un 2022 difícil, en el que no logró los resultados esperados y vio cómo Ducati se decidía por Enea Bastianini para ocupar la segunda plaza del garaje oficial.

"Cuando reconfirmé lo rápido que fui ayer con la moto que conozco, me di cuenta que en 2022 perdimos un año. En dos días de test he probado menos cosas que en algún gran premio de la temporada pasada", aseguró, ratificando sus buenas sensaciones de cara al nuevo curso.

"Ojalá la carrera fuera mañana, porque soy fluido y no me tengo que pelear con la moto. En estos dos días no hemos tocado nada de la moto, y creo que soy un poco más rápido que el año pasado".

Entre los aspectos que centraron su agenda de pruebas para la sesión de hoy, Jorge Martín destacó el propulsor: "Estoy centrado en entender el motor".

Ducati confía en no haber cometido los errores de 2022 con su unidad de potencia, después de que el año pasado Pecco Bagnaia descartase la nueva especificación y tuviesen que viajar a Qatar con una versión híbrida.