Martín: "Me esperaba cualquier cosa con Márquez"

Jorge Martín no baja el listón. Después de su caída en la carrera de Jerez, su único error en lo que va de temporada 2024 de MotoGP, el líder del Mundial era consciente de que, tras los entrenamientos, la carrera al sprint de este GP de Francia era un momento perfecto para reivindicar su posición. Y así ha sido.

El madrileño sigue sin despistarse por la pugna abierta por subir al equipo oficial de Ducati en 2025 y ofreció otra gran actuación para ganar la carrera corta. Sin oposición, dejando cada vez más atrás a Marco Bezzecchi, hasta que se fue al suelo, y controlando luego en la distancia a Marc Márquez, después de la espectacular remontada que le llevó de la 13ª hasta la 2ª plaza de la clasificación.

Con esta victoria, Martín sale del sábado y de su duodécima victoria al sprint como más líder de la general, por 28 puntos sobre Enea Bastianini y 29 sobre Pecco Bagnaia, que tuvo que abandonar en un día plagado de problemas para él. El de San Sebastián de los Reyes se mostró feliz por haber hecho valer el buen ritmo mostrado a lo largo del fin de semana.

"Estoy muy contento. Hoy sabía que tenía la posibilidad de ganar, pero que era muy difícil. Tenía rivales muy fuertes cerca", empezó diciendo Martín. "He salido muy bien, concentrado, y en cuanto he salido he intentado poner un gran ritmo. Me he ido muy rápido del grupo, pero después Marco Bezzecchi estaba ahí manteniendo el tirón".

"He tenido que apretar más de lo que me esperaba para acabar de romper la barrera del segundo. Luego he visto que Bezzecchi se ha caído, y ya he mantenido la distancia con Marc, intentando que no me pillase. Me esperaba cualquier cosa con Márquez, digo, 'ahora viene, igual me pilla y tenemos que pelear'. He mantenido un buen ritmo, pero manteniendo la distancia. He rodado en tiempos de récord todas las vueltas. Mañana será una carrera intensa, seguramente no se pueda mantener este ritmo tan rápido. Igual llueve, será una lotería", siguió.

Lo que muchos esperaban este sábado era una batalla entre Bagnaia y Martín, a tenor de los ritmos. Precisamente, a Jorge le preguntaron si creía que Bagnaia habría estado ahí sin sus problemas en la salida: "Nunca lo sabremos. Yo creo que él era el más fuerte junto a mí para la carrera. Me esperaba yo más fuerte en las primeras vueltas, no sé si luego hubiese sido capaz de cerrar el hueco. Si me hubiese aguantado las primeras vueltas, seguramente habría sido el piloto a batir hoy", comentó.

Posteriormente, Martín fue claro a otra pregunta directa, si piensa que este va a ser su año tras un inicio tan apabullante: "Siempre puede ser mi año, el potencial lo tengo. Sólo tengo que estar concentrado. De momento, creo que lo estoy haciendo muy bien. Tengo que seguir en esta línea, pero no pienso en si es mi año o no. Simplemente peleo para dar lo mejor de mí, y lo que tenga que venir vendrá".

Finalmente, el #88 comentó qué puede pasar en la carrera del domingo: "Mañana dependerá de las temperaturas, pero será una carrera similar. Quizás más agrupada en las primeras vueltas. Pero cuando sale el ritmo a la luz, no hay ningún secreto", finalizó.