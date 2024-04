Martín: "Me centré en terminar cuando Márquez se cayó"

La carrera sprint de MotoGP en Jerez fue un auténtico ejercicio de supervivencia. Hasta 15 caídas contó Dirección de Carrera, con algunos pilotos logrando volver a pista para ver la bandera a cuadros, y con muy pocos evitando la grava de las escapatorias de la pista andaluza. Uno de ellos fue el ganador, Jorge Martín.

El español realizó una gran salida desde la tercera posición para ponerse líder y evitar que Marc Márquez se pusiera delante, lo cual lo convertiría en candidato claro a la victoria viendo sus tandas largas de los entrenamientos.

Martín logró aguantar hasta el ecuador de la carrera, cuando sufrió un gran susto en la curva 7, en un ejemplo más de que la pista estaba muy delicada por los parches de humedad tras la lluvia caída durante el sábado. Esos parches fueron los que hicieron caer al ocho veces campeón del mundo, lo que aprovechó Martín para heredar el primer puesto y conseguir la victoria.

Tras la carrera corta, Martín, que sale de este sábado más líder del campeonato con 29 puntos sobre Pedro Acosta, confirmó que fue una carrera de mantenerse en la moto y de aguantar hasta terminar, algo que no le resultó nada, nada fácil.

"Muy contento con esta medalla", empezó diciendo Martín sobre el premio que se otorga al ganador de la sprint. "Ha sido muy complicado, porque la pista estaba muy al límite. Tuve un susto muy grande en la curva 7, y Marc me adelantó en la 9. Luego se cayó y me centré en intentar acabar. No era nada fácil terminar".



En la curva 5, hubo varias caídas, entre ellas las simultáneas de Brad Binder, Enea Bastianini y Alex Márquez. El #89 valoró qué pasaba en esa curva: "Ya desde que salí del taller vi un parche muy grande allí. Es una curva en la que históricamente se acumula mucha agua, y cada vez íbamos más rápido. Al ir cada vez más al límite, alguno debe de haber tocado el agua y se ha ido al suelo".



Por último, Martín explicó cómo gestionó sus emociones en un día tan complicado: "Yo hago lo mejor que puedo mi trabajo, mi pasión, que es ir en moto. Hoy me latía el corazón muy rápido, no sé por qué. Cuando me ha pasado Marc me he tranquilizado y sabía que había muchas posibilidades de terminar el segundo".