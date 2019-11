Motegi.- Lo de Maverick Viñales y las salidas ya es algo crónico. De nuevo volvió a ceder varias plazas en la primera vuelta, tres concretamente, perdiendo buena parte de sus opciones. Si a eso le sumamos la falta de velocidad punta de las Yamaha, lo que le dificulta adelantar, encontramos el motivo por el que hoy fue cuarto.

El español había demostrado un buen ritmo en entrenamientos y lo demostró en carrera, pero en las primeras vueltas se encontró taponado por la Honda de Crutchlow y las Ducati de Miller y Dovizioso, perdiendo un tiempo decisivo en adelantarles.

"Tuve mucha pelea al principio con Crutchlow y Dovizioso. Traté de adelantar rápido, pero fue muy difícil. Con las Ducati en la recta es una batalla perdida. A nuestra moto le falta mucho en velocidad punta para intentar adelantar. Hay que salir delante de Ducati, porque si no estás vendido. Corren más y frenan mas tarde. Nuestro punto fuerte es el paso por curva, pero ellos también tienen los suyos. Yo he dado mi 100%. Queda en manos de Yamaha mejorar, que dé un salto en ese aspecto", argumenta Viñales.

El catalán se ve en inferioridad especialmente en las primeras vueltas.

"El problema es que no puedo adelantar. No me puedo enganchar porque en la recta se me van. Tengo que esperar a que les caiga el neumático. Con lo que cuesta adelantar con esta moto, la clave es salir primero o segundo máximo".

De nuevo Fabio Quartararo fue la mejor Yamaha en la carrera y ahora amenaza con serlo también en el campeonato.

"Podría haber estado con Fabio. Los tiempos son parecidos. Salir delante es lo que le ha dado la opción. Con Marc no lo sé. En las últimas vueltas tenía un poco más de ritmo".

El #12 no se fija demasiado en la clasificación y prefiere pensar en ir carrera a carrera y trabajar de cara a la próxima temporada.

"Mi objetivo es mejorar las primeras vueltas para el año que viene. Lo que venga, bienvenido sea. Hemos mejorado eso y el cuerpo a cuerpo, que no es sencillo. La moto está funcionando para ir bien en Phillip Island", finalizó.