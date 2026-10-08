Maverick Viñales “piensa cada noche” en su futuro en MotoGP y avisa: “Aún no me he rendido”

Maverick Viñales dice que pasa todas las noches pensando en lo que quiere hacer en su carrera, y admite que convertirse en piloto de pruebas en MotoGP no le resulta especialmente atractivo.

El ganador de 10 grandes premios no estará en la parrilla de MotoGP de 2027 tras una larga disputa contractual con su actual empleador KTM, que le dejó con la sensación de haber recibido un mal trato.

El español no se ha planteado un paso al Campeonato Mundial de Superbike, que ha surgido como el principal destino para otros pilotos que han perdido sus asientos en MotoGP para el próximo año.

Del mismo modo, Viñales no quiere pasar al papel de piloto de pruebas a los 32 años, e insiste en que no ha "renunciado" a su ambición de correr en MotoGP.

"Necesito pensar bien las cosas; no sé si estoy preparado", dijo el piloto de Tech3 a los medios, incluido Motorsport.com.

"En el fondo, todavía no he renunciado. Tengo que considerar si podría hacer algo así [ser piloto de pruebas]. Tendría sus pros y sus contras.

"Pienso en ello todos los días: cómo enfocar mi futuro y qué quiero hacer. Es importante saberlo. Pienso en ello todos los días; todavía quiero ser piloto. Es difícil. Es extraño, pero necesito pensarlo seriamente."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De cara al GP de Indonesia de este fin de semana, surgió en Italia un rumor que sugería que Viñales podría convertirse en piloto de pruebas y reserva de Ducati la próxima temporada, algo que la marca de Borgo Panigale ha negado desde entonces.

Cuando le dijeron que podría resultarle difícil regresar a MotoGP si corta por completo sus vínculos con el campeonato durante un año, Viñales respondió: "No lo sé; no estoy seguro. No estoy preparado para dejar de ser piloto."

Tras otra ausencia por la lesión que sufrió en el Gran Premio de Alemania hace más de un año, Viñales volvió a la acción en el Gran Premio de Japón el fin de semana pasado. En ese momento, admitió que le sorprendió que KTM incluso lo llamara de vuelta en medio de las especulaciones de que podría perderse el resto de la temporada.

Viñales dijo que todavía se siente "muy fresco" tras haber tomado la salida en solo 23 de los 38 grandes premios celebrados desde 2025, y espera utilizar el tiempo y la energía extra que ha ganado con su limitado programa de carreras para decidir sus próximos pasos.

"Es muy difícil decirlo. En este momento, estoy pensando mucho en cómo puedo enfocar el futuro. No estoy seguro de nada porque todavía siento que puedo aportar mucho", dijo el jueves en Mandalika.

"Especialmente cuando me recupere de la lesión, seguiré estando muy fresco porque en los últimos dos años no hice nada. Tengo mucha energía. Así que no estoy seguro de nada, de mi futuro.

"Obviamente, todavía necesito pensar en lo que pasó con KTM para 2027, ya que tengo un contrato [2+1]. Para el futuro, no tengo ni idea.

"Pienso cada noche en lo que me gustaría hacer, cómo quiero enfocarlo, a dónde quiero ir, qué quiero hacer.

"Obviamente, mi principal prioridad es correr en MotoGP, no hacer pruebas. Todavía necesito pensar mucho. Le estoy dando muchas vueltas en mi cabeza y necesito tener confianza en lo que hago, porque no quiero hacer algo y luego no sentirme bien.

"Por primera vez, quizá seré libre y podré pensar bien con tiempo. Necesito pensar de verdad en lo que me hace feliz, y si no estoy corriendo en MotoGP, cómo me siento por completo.

"Así que no estoy seguro de que si hago [lo de piloto de pruebas], me sienta completo. No lo sé. Así que necesito pensar muy bien en lo que quiero hacer."