Viñales: "Simplemente me he encontrado bien con la moto"

El piloto de Yamaha completó en Alemania su peor fin de semana desde que compite en MotoGP, acabando último la carrera. Una semana después, Viñales está siendo el más fuerte en Assen, donde ha dominado los entrenamientos libres y se hizo con la pole.

El catalán le arrebató la primera plaza de la parrilla a Fabio Quartararo en una última vuelta de vértigo, y, además, rebajó en dos décimas el récord absoluto del circuito. El propio Viñales no tiene una explicación clara para el cambio de una semana para otra.

"Simplemente me he encontrado bien con la moto desde el FP1. Hemos ido apretando y la moto ha respondido bien. En la clasificación pensaba ir un poco más rápido, pero he tenido un par de sustos y no quería arriesgar demasiado. La primera fila era suficiente y al final nos hemos llevado la pole", comentó Viñales.

El piloto de Roses (Girona) dijo el jueves que copiaría la moto de Quartararo, pero finalmente se ha mantenido en su puesta a punto.

"No [ha cambiado mucho la moto]. Tengo más grip y puedo pilotar. En Sachsenring iba al 30% y aquí me puedo exprimir un poco más. Viniendo de más carreras buenas tendría más confianza. Está bien saber que la velocidad está ahí. Tanto en la frenada como tumbado tengo mucho más grip y eso me permite girar. En Sachsenring es que estaba todo el rato fuera de la pista. Ahí es donde tenemos que entender el por qué pasa esto. Son muchas carreras que paso como hoy, de sentirme impresionante a estar el último. Es difícil también para el equipo entenderlo y eso dificulta dar el máximo", señaló.

De cara a la carrera, Mack tiene clara la estrategia y no quiere especular.

"Siempre hay sorpresas. Me quiero poner primero, tirar, tirar, tirar y que pase lo que pase. En ritmo de carrera me encuentro fuerte. Creo que conservo bien los neumáticos. La pista trata bien los neumáticos", finalizó.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

