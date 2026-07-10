KTM quería mantener a Viñales en Tech3, pero él se negó: "Hay que calmarlo"

El director de deporte motor de KTM, Pit Beirer, dice que las negociaciones con Maverick Viñales se rompieron cuando el español se enteró de que la plaza disponible para MotoGP 2027 era en Tech3 y no en el equipo de fábrica.

Viñales ha hecho varias acusaciones contra KTM en las últimas semanas, culpando abiertamente al fabricante austriaco de dejarlo sin plaza el año que viene.

Antes del Gran Premio de Alemania de este fin de semana, afirmó que había firmado una ampliación de contrato con KTM, solo para que el equipo le dijera que ya no era válida.

En respuesta a los comentarios recientes de Viñales, Beirer subrayó que era crucial para KTM aprovechar la oportunidad de firmar a Fabio di Giannantonio y Alex Márquez para el equipo de fábrica cuando aún estaban en el mercado de pilotos. Pero no mencionó haber ofrecido a Viñales un contrato en firme para ninguno de los dos equipos de MotoGP de KTM.

"No es ningún secreto que esperábamos que [Viñales] fuera uno de los pilotos de fábrica en el futuro", dijo Beirer durante la retransmisión oficial de MotoGP.

"El verano pasado estábamos hablando de esto y abrimos esta puerta. Nos dijo: 'no se preocupen por mi salud, estoy de vuelta para Spielberg'. Ahí fue donde hizo su primera reaparición el año pasado. Desde entonces, hemos estado esperando semana tras semana para tenerlo en plena forma.

"Hubo un momento en que tuvimos la oportunidad de conseguir a Alex y Fabio, y en ese momento Maverick no estaba ni de lejos en condiciones de demostrarnos que volvería a aquella forma antigua. No necesitaríamos un piloto mejor que el Maverick que estuvo exactamente aquí hace un año, cuando tuvo esa estúpida caída bajo la lluvia".

Beirer dijo que KTM seguía dispuesta a mantener a Viñales dentro de su estructura de MotoGP, sujeto a su recuperación, pero las conversaciones se estancaron por la falta de voluntad de este de permanecer en Tech3 en 2027.

Pit Beirer, KTM Motorsports Director Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Las cosas de alguna manera salieron terriblemente mal", reveló. "Más adelante, le dijimos que habría un espacio para ti, pero no podemos decirte dónde ni qué. Parece que subestimó que también podría ser el equipo en el que está hoy [Tech3], donde tuvo un gran rendimiento el año pasado.

"No sabía que esto no era una opción para él. Ahora eligió decir que nuestro segundo equipo... que no es el equipo de nivel B; ambos equipos están llegando a un nivel de primera clase, especialmente ahora con Guenther [Steiner al mando].

"El mercado de pilotos no mejora esperando, ¿y qué creen que estamos esperando? Esperar y no firmar a un piloto fue simplemente para darle a Maverick más tiempo para estar listo, para mostrarnos algo. Necesitaba que me mostrara algo. No puedo simplemente tomar a un piloto y decir: 'Guenther, este es tu piloto'.

"Estamos planificando juntos. Así que realmente siento pena por la situación porque nos gusta mucho Maverick, es un chico muy bueno.

"No sé por qué dice tan claramente que no a una cosa y, por otro lado, nos da un parón tan brusco. Así que tenemos que dejar claro que no es una situación agradable, pero definitivamente no es como si le hubiéramos dicho: 'por favor, vete'.

"Empezamos una negociación y todavía tenemos una plaza, a la que todavía llamamos una plaza de fábrica porque vemos a ambos equipos como cuatro plazas de fábrica".

Presionado para aclarar si Viñales rechazó una plaza en Tech3, Beirer añadió: "Empezamos simplemente una conversación contractual muy normal.

"Ya hablamos de cifras y cosas, de cómo podría ser el futuro. Pero entonces, en un momento dado, las cosas simplemente salieron mal cuando se enteró de que no se trataba de la plaza de fábrica.

"Entiendo esta frustración porque esa era su esperanza y él creía en la fábrica. Está listo para luchar por la fábrica y por eso quería una plaza en ese equipo. No lo sé".

La puerta sigue abierta para Viñales en KTM

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Beirer subrayó que es importante que tanto KTM como Viñales mantengan una conversación a puerta cerrada durante el parón de verano, insistiendo en que es importante para él asegurarse de que Viñales se recupere por completo a tiempo para la segunda mitad de la temporada.

"Tenemos que tranquilizarlo porque esta es una temporada muy larga y necesitamos que recupere un mejor estado de ánimo y que todavía recupere su plena forma física, porque en MotoGP es muy peligroso no estar en forma y estar siempre dudando en la reacción sobre la moto, así que todavía lo necesitamos un poco más en forma", explicó.

"Creo que necesitamos hablar adecuadamente sobre lo que pasó y por qué debería decir claramente que no a lo que para mí es un gran lugar en este paddock. Usemos el parón de verano para calmarnos y quizá reiniciar de una forma positiva después de eso".

Aunque Viñales ya ha admitido sus posibilidades de seguir en MotoGP el año que viene, Beirer dijo que la puerta sigue abierta para el piloto de 31 años en Tech3, incluso mientras afronta una carrera contrarreloj para recuperar la forma física y reencontrar su antigua forma.

"Diré que todo está abierto durante todo el fin de semana aquí, ese era nuestro plazo entre Guenther y yo, donde realmente queremos decidir qué depara el futuro", dijo Beirer en referencia al GP de Alemania.

"Nunca le dijimos que no a Maverick. Así que el objetivo o el calendario no cambiaron por una conversación emocional. Realmente quiero proteger a este chico. Si toma esta decisión, podría ser el final de las carreras para él.

"Así que es muy delicado y él no siempre está tranquilo con esto. Puedo entenderlo plenamente porque dijo una vez algo demasiado fuerte, [pero] no hay problema con nosotros. La plaza está abierta, pero el tiempo corre en nuestra contra".