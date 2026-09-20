Maverick Viñales rodará este lunes con KTM para evaluar su recuperación

Maverick Viñales ha intensificado su preparación física en las últimas semanas y este mismo viernes se subió a una moto deportiva de calle en el Circuit de Alcarràs, cerca de Lleida, para seguir reforzando su fuerza en el hombro lesionado. Tras sentirse bien este ensayo, el piloto habló con KTM, que le preparará una RC16 para poder rodar este lunes.

Viñales se lesionó en el GP de Alemania del pasado año, y tras pasar por el quirófano empezó un rosario de entradas y salidas de la competición. Este año, tras la pretemporada y los grandes premios de Tailandia y Brasil, tuvo que abandonar en los Estados Unidos para pasar de nuevo por el quirófano para retirar un tornillo que se le había aflojado en el hombro lesionado. Tras reaparecer en Barcelona, Viñales tomó parte en seis grandes premios, en los que no pudo acabar nunca en el top 10, abandonando tras la carrera de Alemania el 12 de julio.

Desde entonces, el objetivo de Viñales era reaparecer cuando su hombro le permitiera hacerlo, algo que no pudo conseguir en las tres primeras carreras tras el parón veraniego, en Silverstone, Misano y este fin de semana Austria.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ahora el nuevo objetivo de Viñales es completar la prueba de este lunes, ya que solo al manillar de una MotoGP podrá entender si la rehabilitación que ha llevado a cabo en las últimas semanas ha sido suficiente para poder reaparecer, ya sea en el GP de Japón del próximo 4 de octubre, o en las siguientes carreras.

Con 31 años y 11 temporadas en MotoGP, Viñales no tiene asiento para la próxima temporada en el campeonato del mundo, después de que no se pusiera de acuerdo con KTM ni con su actual equipo, el Tech3 GasGas Factory Racing, para renovar. En su lugar, la formación francesa ha fichado a Luca Marini y al joven australiano Senna Agius, mientras que en el equipo oficial de fábrica estarán Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio.