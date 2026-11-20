MotoGP GP de Portugal

Maverick Viñales se retira del Gran Premio de Portugal

Tras evaluar su estado físico en la FP1, Viñales ha decidido retirarse del fin de semana de Portimão para centrarse en su recuperación.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 20 nov 2026, 17:52

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Maverick Viñales se perderá lo que queda del fin de semana del Gran Premio de Portugal de MotoGP , y Tech3 ha fichado al piloto de pruebas de KTM, Pol Espargaró, para sustituirlo.

Vinales lleva más de un año sufriendo molestias desde que se dislocó el hombro izquierdo hace más de un año, en el GP de Alemania de 2025. La lesión le obligó a retirarse en tres ocasiones, incluida una justo antes del parón veraniego, cuando el equipo llegó incluso a plantearse excluirlo por completo de su alineación.

El español volvió a la acción en Japón, pero una segunda mitad de temporada muy ajetreada le ha dejado en un estado de fatiga, lo que le ha llevado a retirarse del Gran Premio de Portugal de la tras la FP1.

"Tras una evaluación médica realizada después de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1), Maverick ha decidido, junto con su equipo y KTM, retirarse del Gran Premio de Portugal", explicó Tech3 en un comunicado. "Será sustituido por Pol Espargaró durante el resto del fin de semana.

"El piloto español seguirá evaluando su estado de forma de cara a su carrera en casa y a la última prueba de la temporada 2026 de MotoGP de , que tendrá lugar en Valencia. Se facilitará más información a su debido tiempo".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

La prueba de Valencia de la próxima semana podría suponer la última carrera de Viñales en el campeonato del mundo tras 16 años de participación, ya que no tiene contrato para 2027. Ha logrado un total de 26 victorias en Grandes Premios en las tres categorías, incluidas 10 durante sus 11 años en la categoría reina.

"He trabajado muy duro durante el último mes para volver a mi mejor nivel y estar listo para volver a correr", declaró el piloto. "Por desgracia, este circuito hace que sea muy difícil controlar la moto; además, he notado dolor en el hombro.

"Ha sido una decisión muy difícil, porque quiero seguir esforzándome, pero hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es parar. Lo importante es evitar que el hombro sufra más daños y prevenir situaciones peligrosas en pista; seguiré centrado en mi recuperación. Es decepcionante, sobre todo después de todo el trabajo que he hecho para volver, pero tengo que escuchar a mi cuerpo", añadió el piloto español.

Espargaró, que ya había sustituido a Viñales en hasta cuatro carreras esta temporada, volverá a ponerse el mono de Tech3 para salir a pista esta tarde en la sesión de entrenamientos libres. Su mejor resultado lo consiguió en el " " de Silverstone, donde cruzó la línea de meta en 13.ª posición.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2

Artículo siguiente Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



14 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"





Viñales evalúa convertirse en piloto independiente para continuar en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Viñales evalúa convertirse en piloto independiente para continuar en MotoGP





Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 d



Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr

Más de

Maverick Viñales





Viñales valora parar de nuevo por su lesión en el hombro



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



13 d



Viñales valora parar de nuevo por su lesión en el hombro





La revelación de Maverick Viñales: "Si me quedo en casa no cobro"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



28 d



La revelación de Maverick Viñales: "Si me quedo en casa no cobro"





Maverick Viñales “piensa cada noche” en su futuro en MotoGP y avisa: “Aún no me he rendido”



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



1 m



Maverick Viñales “piensa cada noche” en su futuro en MotoGP y avisa: “Aún no me he rendido”

Más de

Tech3 GasGas Factory Racing





Bastianini minimiza sus caídas en Indonesia y confía en mejorar el sábado



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



1 m



Bastianini minimiza sus caídas en Indonesia y confía en mejorar el sábado





Tech3 KTM confirma el regreso de Maverick Viñales para el GP de Japón



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



1 m



Tech3 KTM confirma el regreso de Maverick Viñales para el GP de Japón





Maverick Viñales rodará este lunes con KTM para evaluar su recuperación



MotoGP



MotoGP



Test de neumáticos 2027 en Red Bull Ring



2 m



Maverick Viñales rodará este lunes con KTM para evaluar su recuperación

Últimas noticias





Antonelli: arriesgué mucho en la peor pole, pero la estrategia de rebufo funcionó



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Antonelli: arriesgué mucho en la peor pole, pero la estrategia de rebufo funcionó





Verstappen minimiza el choque con Russell en Las Vegas y niega conocer un pacto entre pilotos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Verstappen minimiza el choque con Russell en Las Vegas y niega conocer un pacto entre pilotos





Russell acusa a Verstappen de pilotar como si fuera mejor que todos tras choque en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Russell acusa a Verstappen de pilotar como si fuera mejor que todos tras choque en Las Vegas





Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete