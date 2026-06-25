Maverick Viñales: “Si no estoy en MotoGP en 2027, la culpa será solo de KTM”

El piloto de Tech3 Maverick Viñales dice que KTM será el único responsable si se ve obligado a salir de MotoGP la próxima temporada, afirmando que el fabricante no comunicó sus planes mientras limitaba sus opciones en otros lugares.

El ganador de 10 grandes premios sigue sin saber nada sobre su futuro en MotoGP, con KTM habiendo dejado claro que le gustaría ver cómo rendiría cuando esté completamente en forma antes de ofrecerle otro acuerdo para continuar en Tech3.

Las cosas se complican por el hecho de que casi todos los equipos de la parrilla ya han confirmado sus alineaciones para el próximo año, con el mercado de pilotos moviéndose a un ritmo récord antes del inicio de la era de 850cc de MotoGP.

KTM también tiene una opción sobre Viñales hasta finales de junio, lo que limita su capacidad para buscar oportunidades en otros lugares.

Hablando en Assen sobre su situación contractual, Viñales dijo que la marca con sede en Mattighofen debería haberle dado la libertad de encontrar otro asiento tan pronto como abandonó su plan original de ascenderlo al equipo de fábrica.

"El plan del grupo era que yo estuviera en el equipo de fábrica. Así que, lo que sea que me digan… Lo creas o no," dijo.

"Es duro. No me veo fuera del campeonato del mundo. Si me voy de aquí, hay mil otros caminos que tomar; no es el fin del mundo. En última instancia, si no estoy en el campeonato del mundo, será por culpa de una parte, y esa es KTM; no es culpa de nadie más.

"Cuando llegó el momento, si ya sabían que no me uniría al equipo de fábrica, simplemente deberían haberme dejado ir, así de claro. Ya me las arreglaré por mi cuenta.

"Me enteré de todo esto por la prensa, no por nadie más. Nadie me ha sentado y me ha explicado cómo se desarrollarían las cosas. Así que, si termino dejando el campeonato del mundo, solo habrá una persona a la que culpar; está clarísimo."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pirelli organizó un test especial el lunes después del GP de la República Checa, dando a los pilotos contratados la oportunidad de probar por primera vez motos de 850cc y la gama de neumáticos 2027 del fabricante italiano.

A cada fabricante se le permitió inscribir a dos pilotos, pero curiosamente, KTM optó por el futuro piloto de Ducati Pedro Acosta y una combinación de Pol Espargaro y Dani Pedrosa.

Viñales dijo que ve su ausencia del test de Pirelli como otra prueba de que KTM no lo retendrá el próximo año.

"No, no hay noticias. Pero KTM tampoco me llamó para hacer el test del lunes en Brno, así que creo que está bastante claro lo que puedo deducir", dijo.

"¿Me veo marchándome a día de hoy? El hecho de que no me dejaran hacer el test tampoco tiene sentido en términos de [poder] quedarme. Después de todo, si yo era uno de los pocos pilotos que iba a quedarse [con el mismo equipo], podría haber probado la moto de 850cc, y no me dejaron probarla, de verdad.

"No pedí probar la moto; me mantuvieron en la oscuridad durante dos semanas sobre si la probaría o no, y al final me enteré por la prensa de que Pedro Acosta la probaría. Habría sido tan sencillo como llamarme y decírmelo.

"Vale, físicamente no estoy en buena forma, pero creo que aún podría hacer una vuelta rápida. Pero tampoco me dijeron nada; no llamaron para hablarme de Acosta cuando, dos semanas antes, habían llamado para decir que sería yo quien la probaría. Con cosas así, lo tengo bastante claro."