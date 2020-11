¿Cuál es el mejor recuerdo de Valentino Rossi con Yamaha?

Valentino Rossi, de 41 años, seguirá la próxima temporada compitiendo con una Yamaha de fabrica y contrato con Japón, pero lo hará en el equipo satélite Petronas, junto a su buen amigo Franco Morbidelli, el único piloto de la marca que no es piloto oficial.

Este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Portugal, el último de la temporada y última también con el equipo oficial Yamaha, le preguntaron a Valentino cuál era su mejor recuerdo de sus dos etapas en la marca (2004-2010 y 2013-2020).

“En cuanto a la fábrica de Yamaha, ha habido muchos momentos maravillosos. Desde 2004, cuando trajimos a nuestro equipo y Jeremy Burgess trabajó con Furusawa. Pero lo que más recuerdo es cuando hablé con Lin Jarvis (director del equipo) a finales de 2012 (tras dos años en Ducati) y me dijo que me iban a dar otra oportunidad para volver. Por eso siempre le estaré agradecido a él y a toda Yamaha, porque en ese momento estaba desesperado y probablemente si no hubiese regresado al equipo de fábrica me habría retirado, por eso es mi mejor recuerdo”, valoró el #46.

Sobre la actual temporada, que está tocando a su fin y que ha sido la peor en la larga carrera del italiano en la clase reina, le pidieron también su mejor momento.

“También hubo algunos buenos momentos, como la carrera de Misano 1, en la que lamentablemente (Joan) Mir me adelantó en la última vuelta y por muy poco me sacó del podio. Hice una buena carrera y Franco (Morbidelli) ganó por delante de Pecco (Bagnaia). Luego Luca (Marini) y Bez (Marco Bezzecchi) fueron primero y segundo en Moto2, por lo que fue un gran día para la Academia”, en referencia a la VR46.

Precisamente, Luca Marini, hermano de Valentino, se jugará este domingo sus últimas y, ahora reducidas opciones de ser campeón de Moto2.

“Luca podría haber tenido más puntos en el campeonato y es una pena. Pero mientras quede campeonato siempre puede pasar cualquier cosa, incluso con una desventaja tan grande. No depende solo de él, así que también tendremos que ver qué harán los demás, especialmente (Enea) Bastianini”, valoró.

“Luca lo pasó mal después de la caída en Le Mans, que fue muy dura, aunque no se lastimó particularmente, pero le dejó algunas secuelas. Entre la carrera de Le Mans, que se desarrolló en condiciones difíciles, que es lo peor cuando se viene de una fuerte caída, y luego las dos carreras de Aragón, en las que solo sacó unos puntos, probablemente perdió el campeonato. Lástima porque en términos de velocidad había demostrado que podía haberse jugado el título hasta la última carrera”.

Por último, le comentaron a Rossi que su compañero, Maverick Viñales, dijo que el error de Yamaha fue abandonar la idea de la moto de 2016.

“De 2016 a 2017 fue un año crucial para Yamaha y para la M1, porque fue allí donde empezamos a sufrir. Hasta 2016 la moto era muy competitiva y se podían ganar tanto carreras como campeonatos. A partir de ahí todo fue más difícil, pero no sé hasta qué punto es culpa de Yamaha o mérito de los otros fabricantes. Creo que tal vez los otros equipos han mejorado, así que para ser competitivos también deberíamos hacerlo nosotros”, zanjó ‘il dottore’.

Las fotos del regreso de Valentino Rossi a Yamaha

