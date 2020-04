Michelin estará "listo" para empezar el Mundial de MotoGP

Una de las columnas donde se asienta la competición del Mundial de MotoGP es en el suministrador único de neumáticos, el fabricante francés Michelin, que se encarga de surtir de los compuestos adecuados para cada circuito y condición a todos los equipos de la categoría reina.

En los últimos días surgieron especulaciones ante las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de Francia, que mantienen la producción de artículos no esenciales parada.

Ese es el caso de la fábrica de Michelin en Clermont-Ferrand, donde se producen los neumáticos de carreras y que llevó a pensar que podría dificultar tener a punto los compuestos en el momento de reiniciarse la temporada.

Para aclarar la situación, Motorsport.com mantuvo una conversación con el responsable de Michelin en MotoGP, Piero Taramasso.

“Se ha especulado con la posibilidad de que no tengamos los neumáticos listos. Tal vez lo que dije fue malinterpretado o lo expliqué mal, pero no tendremos problemas para suministrar los neumáticos en el reinicio de la temporada, porque ya tenemos varios stock listos”, garantiza el jefe de Michelin.

“Está claro que también dependerá del circuito en el que comencemos, porque puede ser necesario producir una o dos especificaciones para adaptarse a las características y el clima, pero no tendremos problemas, estaremos listos”, asegura.

Por medio de su CEO, Carmelo Ezpeleta, Dorna se plantea varios escenarios a la hora de reiniciar el campeonato, lo que podría llevar a correr en circuitos en diferentes épocas del año a las habituales.

“Si hubiera gran diferencia de temperatura, al menos unos diez grados en el asfalto, creo que sería inevitable cambiar al menos una de las especificaciones. La mayor dificultad es en condiciones de calor extremo. Si esperábamos tener más de 40 grados en el asfalto y baja a treinta o menos, tendremos que movernos en consecuencia”, argumenta.

Piero Taramasso, jefe de carreras de Michelin en MotoGP Photo by: Michelin

“La ventaja que tenemos este año, sin embargo, es que la goma trasera que hemos introducido tiene una nueva construcción que ha ampliado enormemente el rango operativo del neumático, lo que nos permite cubrir una ventana de temperatura bastante amplia. Creo que ahora solo necesitaríamos dos especificaciones para cubrir todo el rango de temperatura para el que antes necesitábamos tres neumáticos. El año pasado solo una parte de los neumáticos traseros fueron hechos con esta tecnología, pero en 2020 todos serán así”, subraya Taramasso.

Después de los test de pretemporada, los resultados hacen pensar que la nueva goma se adapta mejor a los motores de 4 cilindros en línea, penalizando a los V4.

“Sinceramente no me lo esperaba, porque en todos los test realizados en 2019 habíamos tenido comentarios positivos de todos los pilotos. Fueron cosas que surgieron este año, en Sepang y Qatar, pero creo que es más un problema de adaptación y no es que sea un neumático más adecuado para un tipo de moto”, apunta.

“Por lo general, cuando hay un neumático que ofrece más agarre, al final todos pueden encontrar ventajas: algunos en el paso por curva, otros tal vez en tracción, cuando tienes que levantar la moto y descargar la potencia al suelo. Pero cuando entiendan cómo explotarlo, todos tendrán una ventaja”.

El nuevo neumático trasero Michelin para 2020, iba a complementarse con un nuevo compuesto delantero en 2021, una goma que ahora quedar comprometida por el parón del desarrollo que vive la competición.

“Nosotros no pararemos el desarrollo porque está en una etapa bastante avanzada. Sin embargo, en 2020 tendremos pocas posibilidades de realizar test, por lo que ciertamente no lo presentaremos en 2021. El año que viene realizaremos las pruebas con este neumático para presentarlo en 2022”, avanza.

El responsable de Michelin también valora la posibilidad de una suspensión completa de la temporada 2020.

“Obviamente lo lamentaríamos, pero si Carmelo [Ezpeleta] y los gobiernos creyeran que no es posible competir, solo podríamos estar de acuerdo con ellos, porque obviamente la salud de nuestros empleados y de todas las personas que trabajan en MotoGP es lo primero”.

Taramasso cree que el fabricante francés no prescindirá de su personal, si llegara ese caso.

“Sería un problema, porque tenemos muchas personas trabajando en las carreras, no solo en MotoGP, y deberíamos encontrar una manera de colocarlos en otros sectores. Pero tenemos la suerte de que Michelin es una gran empresa, por lo que sin duda tendríamos una forma de situarles en la rama de producto hasta que las carreras comiencen nuevamente”.

Un personal que, como en el resto de apartados, deberá reducir su presencia en el paddock cuando empiece la temporada.

“También se nos ha pedido que reduzcamos el equipo de carreras, pero entendemos el problema y, por lo tanto, nos adaptaremos, solo viajará el personal mínimo necesario para garantizar el buen funcionamiento. Ya he enviado la lista y hemos reducido de 30- 32 personas a solo 20. Solo los técnicos y los muchachos que montan los neumáticos estarán en el paddock, así como una persona del departamento de investigación y desarrollo. Será una reducción importante”, cierra el italiano.

↓ Pasa las imágenes y recuerda los triunfos de Jorge Lorenzo en la máxima categoría ↓