Oliveira: "Renovar con KTM es mi objetivo número uno"

Cada temporada que enfrenta un piloto es importante, pero en el caso de Miguel Oliveira la de este año tiene el desafío extra de encontrarse en su último año de contrato con KTM, algo que el portugués no esquiva y asegura que "es como si tuvieras que hacer campaña por ti mismo", a la vez que deja en claro que su deseo es seguir con el fabricante austriaco.

Se trata de una asociación que ya demostró que puede ganar carreras juntos, aunque aún tiene el deber encontrar consistencia para afianzarse como protagonistas en el Mundial de MotoGP.

En el marco del GP de Argentina disputado el pasado fin de semana en Termas de Río Hondo, Oliveira dialogó con Motorsport.com sobre estos temas y otros, como la reciente polémica entre Michelin y Honda por los neumáticos de Indonesia y cómo el desarrollo de los alerones dificulta los sobrepasos en MotoGP.

- ¿Qué importancia tuvo la victoria en Mandalika tan pronto en la temporada?

"Fue importante. ¿Cuánto? No lo sé. Es increíble ganar en cualquier momento de la temporada y ganar tan pronto es algo único en mi carrera, nunca he ganado mi segunda carrera en ninguna temporada del campeonato del mundo. Me gustaría decir que es un buen indicador de lo que está por venir. Me quita un poco de presión en cuanto a no conseguir resultados después de tanto tiempo, para nosotros fue mucho tiempo. También es algo por lo que el equipo puede estar contento, han estado trabajando muy duro, es increíble poder darles este resultado. También Brad (Binder) hizo un trabajo increíble en Qatar, así que supongo que es un buen comienzo para nosotros, pero sólo son dos carreras (antes de Termas) en un campeonato de MotoGP 21. Seguro que es mejor que ser el último, pero no está mal aunque tampoco lo es todo".

- Menos presión, sí, ¿pero no cambia la presión ahora para mantener estos resultados?

"No, es la misma. Entiendo que cuando ganamos por primera vez, eso fue diferente porque de repente tienes toda la atención puesta en ti. Creo que cambiamos un poco nuestra filosofía de trabajo y esta filosofía y este método nos trajo básicamente la victoria. Creo que es algo que hemos atraído y no perseguido. Por lo tanto, hay una gran diferencia".

- ¿Cómo se puede ser consistente ahora?

"Hay dos maneras de verlo. Por un lado, creo que tengo que mejorar mis posiciones de clasificación, así que ese es básicamente mi objetivo número uno para esta temporada. Es una de las cosas con las que tengo que ser más constante. La otra cosa, por supuesto, es el paquete técnico, que creo que hemos tomado en la dirección correcta. Creo que podemos estar más relajados y no tener que perseguir un resultado, y el hecho de estar ya ahí en términos de posiciones de salida va a ser una gran ayuda para mantener esta consistencia. Hasta ahora la temporada ha empezado con un cero y con la victoria. Seguro que necesitamos ver más carreras para lograr esta consistencia, así que ese es el objetivo".

- ¿Cómo trabajas para mejorar tu rendimiento en la clasificación?

"Es una combinación, por supuesto. Técnicamente hay cosas que se pueden hacer, pero también el paso para mí fue algo como más mentalmente que sólo la moto. Simplemente poner la energía en hacer una vuelta. Con el formato no basta con ser un trabajador duro, no basta con ser consistente, no basta con ser un piloto que hace muchas vueltas buenas durante el fin de semana, o que construye la velocidad. Se trata de una sola vuelta. Si llegas al sábado por la tarde sabiendo que 12° va a ser tu peor posición de salida, eso ya te da un impulso diferente para afrontar la carrera".

- ¿Qué tan importante es conseguir una buena posición de salida en MotoGP hoy en día?

"Cada vez se ve más, creo que también debido a las velocidades y a los desarrollos de los alerones, que hacen que sea cada vez más difícil adelantar. Además, rodamos casi con el mismo ritmo, así que sumar el hecho de tener alas no nos ayuda a salir como el 15º y llegar al quinto. Es difícil".

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

- ¿Qué opinión tienes sobre los entredichos de Michelin y Honda tras el cambio de neumáticos de Mandalika?

"Nosotros ya estuvimos en la otra cara de la moneda. Sabemos hasta qué punto los neumáticos influyen en el rendimiento de las motos. Algunas motos están construidas hacia una dirección y de repente ya no tienes ese neumático entre el asfalto y la moto. Y, por supuesto, es un porcentaje enorme en cuanto a la diferencia de funcionamiento de tu moto. Comprendo la frustración, comprendo que Michelin haya tenido que reaccionar rápidamente y en consecuencia con los datos que obtuvieron en la prueba. Así que, quiero decir que es un mundo en el que no se puede dejar a todo el mundo contento. Es difícil encontrar un compromiso entre las exigencias de un equipo, pero también puedo hablar por mi experiencia de que, quiero decir, pelear no es el camino".

"Creo que tenemos que crear un entorno más inclusivo para que los técnicos de Michelin cooperen más con los equipos y con los ingenieros, para que al final podamos llegar a la solución que finalmente pueda funcionar para todos los fabricantes. Así que creo que tenemos que crear un entorno inclusivo, tenemos que reunir a todo el mundo y trabajar. Creo que a veces queremos que los técnicos de Michelin nos digan un par de cosas, pero no es posible, así que entonces nosotros no les contamos todo. Así que es como que te guardas algo de información para ti y, por supuesto, al final también se guardan algo para ellos. Es normal. Al final, el argumento más seguro es el mismo para todos. Con esto se acaba la discusión. Eso es todo".

"En 2020 teníamos un neumático, ganamos con ese compuesto tres carreras y ese compuesto fue retirado de la asignación. Así que tienes un fabricante que puede ganar con una determinada especificación del neumático pero los demás no pueden hacerlo funcionar, así que entonces lo haces para los demás y no para ti. Creo que estuvimos en una cara muy mala y oscura de la moneda a la que Honda aún no ha llegado aún, si sabes lo que quiero decir. Por eso digo que hay que intentar cooperar con los demás y no lanzarse culpas y cosas de un lado a otro".

- Al estar en tu último año de contrato con el equipo, ¿cambia la forma de afrontar la temporada?

"Mentiría si dijera que no cambia. Por supuesto que llegas a la temporada y es como si tuvieras que hacer campaña por ti mismo, demostrar lo que vales. Al mismo tiempo estar tranquilo que sabes que tu futuro está garantizado, que tienes valor suficiente para aportar algo al proyecto. Como dije al principio de la temporada, siento que todavía estoy un poco lejos de lo que realmente puedo hacer. La temporada pasada mostré un atisbo de lo que puedo hacer en términos de consistencia y de estar en el podio y creo que todavía puedo aportar mucho a este proyecto. Así que ese es mi objetivo número uno, esa es la meta número uno y si vemos que junto a KTM se puede lograr ese objetivo, ahí es donde quiero estar. Quiero estar en un lugar en el que el equipo sienta que soy valioso y yo sienta que puedo aportar algo más al equipo. Si estos dos requisitos coinciden, es un matrimonio perfecto".

- ¿Hay una fecha límite para esto? ¿Hay tiempo para conversar?

"Hay tiempo, sí. Es temprano, sé que es temprano, pero creo que tenemos hasta mayo para tener básicamente el futuro decidido. No quiere decir que después de mayo no podamos seguir negociando ni nada por el estilo, pero digamos que para mostrar nuestras intenciones de que queremos quedarnos o nos queremos ir creo que es hasta mayo. Y creo que esto es algo estándar para todos los pilotos, así que no tiene que ser secreto o algo así".