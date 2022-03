Oliveira asegura que la buena salida "cambió" su carrera

Cargar reproductor de audio

El inicio de la carrera en Mandalika se retrasó más de una hora y cuarto debido a la lluvia, complicando las condiciones de la pista, una situación que acabó siendo un aliado para el piloto de KTM, Miguel Oliveira, que se mostró como el más hábil sobre el asfalto mojado.

El portugués salía 7º en parrilla, pero llegó ya segundo a la primera curva y empezó a liderar antes de acabar la primera vuelta.

"Sin la buena salida que hicimos, la carrera hubiera sido muy distinta para mí", admitió el de KTM. "Detrás de otros pilotos no se veía nada, se levantaba mucho spray, por eso fue importante quitarme tantos pilotos de delante".

"También era difícil juzgar el agarre que había en la pista, con unas vueltas entendí que podía ir más rápido, pero es difícil en estas condiciones, tienes que gestionarlo todo sobre la marcha sin pensar mucho, pero por suerte he salido bien y todo ha sido más fácil".

Tras colocarse primero, Oliveira se vio superado por Jack Miller en la recta, y decidió ponerse a rueda del australiano de Ducati y lograr, ambos, escaparse del grupo.

"He seguido a Miller y he comprendido lo que necesitaba, luego he encontrado el hueco para pasarle y he podido tirar para conseguir una pequeña ventaja".

"Siempre ayuda poder ir detrás de algún piloto para las referencias de frenada, luego he visto mis tiempos de vuelta, no quería cometer errores y pude aprovechar un hueco para adelantarle y liderar la carrera".

"Me encontraba bien con la moto. Con los neumáticos de agua me sentí bastante competitivo, y también me sentía bien para seco. Hoy ha sido un día bastante raro".

El estado del asfalto, incluso antes de la aparición de la lluvia, obligó a dirección de carrera a recortar las carreras de Moto2 y MotoGP, pasando ésta de las 27 vueltas programadas a 20.

"Con siete vueltas más no se que hubiera pasado porque Fabio Quartararo venía muy rápido, pero estoy contento con volver al podio, sobre todo con una victoria", admitió un Oliveira que llegó a tener 4.2 segundos de ventaja pero que al final perdió bastante respecto al francés para acabar con una ventaja de 2.2.

Sobre las condiciones del asfalto, Oliveira admitió que era complicado.

"Vi a Pecco Bagnaia y Jorge Martín con problemas de acuaplaning a final de recta y no era consciente de que en la primera curva estuviera tan mal, fue una cuestión de instinto que pudiera evitar tener problemas en ese punto".

Con el segundo puesto de Brad Binder en Qatar y la victoria de Miguel en Indonesia, KTM se muestra ahora mismo como el mejor equipo de la parrilla.

"Por ahora solo hemos hecho dos carreras, evidentemente queremos seguir en esta posición en las siguientes, no quedarnos en esto, queremos estar constantemente delante, pero tenemos que trabajar duro, como es normal, porque hay mucha competitividad en MotoGP y las diferencias son muy cortas. Nos centramos en ser rápidos y conseguir buenos resultados en las carreras", cerró el portugués.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti, director del Red Bull KTM Factory Racing, MotoGP 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: el ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: el ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: el ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, el segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, el tercero Johann Zarco, Pramac Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images