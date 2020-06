Miller se cree capaz de llevar a Ducati a luchar por el título

Jack Miller se unirá la próxima temporada a la exitosa lista de australianos que ha pasado por el box oficial de Ducati. Por encima de todos los nombres sobresale el de Casey Stoner, hasta ahora el único piloto que ha conseguido ganar el título de MotoGP con los de Borgo Panigale.

El piloto de Townsville presumiblemente tendrá a su lado como compañero a Andrea Dovizioso, subcampeón del mundo las tres últimas temporadas y que sigue en conversaciones para cerrar su renovación.

El italiano, que a sus 34 años apura sus últimas temporadas en la categoría, ha ido perdiendo fuerza en su pulso con Marc Márquez, y la llegada de Miller representa una apuesta a medio plaza para luchar con un rival de su misma generación.

El ganador del Gran Premio de Holanda en 2016 no elude la presión y se ve preparado para repetir los éxitos de Stoner.

"Con Ducati me siento como en casa. Será un gran honor correr de rojo, llevó tiempo y dedicación, pero ahora que firmé estoy relajado. Me siento listo para guiar al equipo a convertirse en un aspirante al título", dijo Miller en una entrevista con Sky Italia.

A pesar de tener solo 25 años, Miller afrontará en 2020 su sexta temporada en MotoGP, solo dos menos que Márquez, en las que ha llevado una trayectoria de menos a más.

"He ganado mucha experiencia en los últimos años y estoy listo. Me siento confiado. He adquirido mucha experiencia en MotoGP. Márquez se subió e inmediatamente ganó el título en su debut, fue extraordinario, pero creo que estoy en el camino, solo me lleva más tiempo", finalizó.