Miller: le estoy encontrando ventajas al concepto de KTM

Jack Miller es uno de los hombres a tener en cuenta en la temporada 2023 de MotoGP que empieza este fin de semana en Portimao, con el Gran Premio de Portugal. El piloto australiano abandonó Ducati al término del curso pasado y aborda un nuevo reto este año con KTM, una marca que busca dar el último paso para ponerse al nivel competitivo de las marcas más asentadas en la parrilla, como ya consiguió Aprilia en 2022.

El piloto nacido en Townsville ha pasado por una pretemporada de adaptación a su nueva moto, pero llega al primer gran premio del año con ganas y a punto tras comprobar algunas de las bondades que presenta el concepto de los de Mattighofen, y que ya ha podido notar.

Así lo explicó Jack Miller este jueves, durante la primera rueda de prensa de pilotos del año. "Me siento preparado. Cuando cambias de fábrica siempre tienes que aprender muchas cosas e ir entendiendo y adaptándote a la moto. El test de Valencia no me aportó tanto, pero tanto el de Sepang como el de Portimao fueron muy positivos. La verdad es que me siento muy preparado, y tengo ese gusanillo por volver a correr", dijo.

"Según voy haciendo más vueltas voy encontrándole más ventajas al concepto de KTM. El chasis de acero es sin duda algo distinto, pero les está dando resultados. La moto tiene mucho potencial. Al cambiar de proveedor de suspensiones hemos tenido que aprender muchas cosas muy rápido. Solo me caí una vez en los test, y fue por un error propio. La moto te da muy buenas sensaciones y hay una lectura muy directa, no sé si es por la suspensión o por el chasis. Es maravilloso toda la información que te da", añadió sobre la moto austriaca.

"La KTM tiene sus puntos fuertes. El nuevo motor mejora mucho la maniobrabilidad y la entrega de la potencia respecto al del año pasado, así que vamos en la dirección adecuada. Tiene mucho potencial", continuó sobre los cambios realizados para este 2023 en la fábrica.

Por último, Miller también comentó los cambios en el formato del fin de semana para el nuevo año en MotoGP, donde destaca la llegada de la carrera al sprint. "Es algo nuevo y vamos a necesitar tiempo para adaptarnos, pero los cambios son buenos y necesarios. Te dan algo a lo que aspirar y acelera toda la acción del fin de semana. Va a ser un reto y supondrá una carga de trabajo mayor, pero estoy emocionado", finalizó.