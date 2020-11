Miller tras cerrar su etapa con Pramac: "he cerrado algunas bocas"

Miller aterrizó en el equipo satélite de Ducati en 2018 después de tres temporadas llenas de altibajos con Honda. El australiano había sido una apuesta personal de la marca del ala dorada, que le subió a MotoGP directamente desde Moto3 sin ni siquiera haber ganado el título con 18 años y le firmó un contrato por tres temporadas.

Aunque el #43 logró su primera victoria en la categoría reina en 2016, acabó cambiando de aires un año después. Desde entonces no ha parado de crecer, consiguiendo nueve podios en tres años y acabando séptimo del campeonato este curso.

Una semana después de ser derrotado en la última vuelta por Franco Morbidelli en Valencia, Miller volvió a luchar con el italobrasileño en Portimao, esta vez por la segunda plaza y cayendo del lado del aussie el duelo.

“Pensaba que iba a pasar lo mismo que en la última carrera. Le estuve siguiendo 16 vueltas entre las dos carreras. Ya lo conozco de memoria por detrás. Quería adelantar a Frankie antes, pero me costaba, perdía el ápice y hacía un poco la goma. Es difícil adelantar, pero al final de la carrera lo logré en la última vuelta. En las parte final de la carrera bajó el sol y me estresé un poco al ver mi propia sombra, pensando que era otro piloto que me seguía”, explicó Miller.

Miguel Oliveira se mostró intratable y le privó de cerrar su etapa en Pramac con un victoria.

“Ha habido un poco de corrupción, el que me dio el trofeo llevaba la camiseta de Oliveira (risas). Ha hecho una carrera increíble, cuando estás en el gran premio de casa tienes una gran motivación. Yo he estado algunas carreras mal, pero cuando llego a Phillip Island me transformo. Nunca había estado aquí antes con una moto de carreras y ha sido una gran experiencia”. afirmó.

Tanto el ganador como los tres del podio eran pilotos satélites, lo que habla de la igualdad del campeonato en este momento.

“Tener a tres pilotos satélite en el podio era algo impensable hace 10 años, pero los constructores, poco a poco, han ido incrementando el apoyo a sus pilotos satélite y este es el resultado, es algo fantástico”, indicó.

El australiano se quedó a solo siete puntos de finalizar el Mundial en la tercera posición. Pese a todo, su podio le dio el campeonato de constructores a Ducati.

"He tenido tres ceros, me he caído y al final a 7 puntos del tercero, es algo decepcionante. No sé cómo hubiera sido. Al final ser capaz de conseguir el campeonato de constructores para Ducati es un orgullo. No conseguí la victoria pero me quedo con eso”.

Para Miller, es la primera vez que dura tanto en un equipo. En 2021 será piloto oficial de Ducati tras haber firmado la pasada primavera.

“No me cansaré de dar las gracias a todo el equipo Pramac por todo lo que han hecho por mí en estos tres años. Nunca antes había estado tres años en un equipo, ha sido increíble, me han enseñado muchas cosas de la competición y lecciones de vida que nunca olvidaré. Estaré eternamente agradecido. Cuando llegué era un signo de interrogación, una incógnita, creo que he tapado algunas bocas y espero seguir en esa línea en el futuro”.

Un salto que conlleva algunas ventajas.

“Lo mejor de pasar a un equipo de fábrica es que te pagan mejor y viajas mejor, imagino”, dijo entre risas.

Y también más responsabilidades.

“¿Te parece que esté preparado yo para liderar un grupo de personas? Creo que estará bien, estoy deseoso de asumir ese reto, no puedo decir mucho más. Tendré a Pecco [Bagnaia] al lado. Soy un joven que tengo que calzar unos zapatos de viejo”, zanjó.

