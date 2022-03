Miller, molesto con la agresividad de Quartararo en Mandalika

Cargar reproductor de audio

En condiciones de mojado Jack Miller protagonizó una gran salida, logrando liderar la carrera en la primera vuelta habiendo salido noveno en parrilla y adelantando, entre otros, al poleman Fabio Quartararo, que en los primeros compases de la carrera perdió algunas posiciones.

Sin embargo, a medida que la carrera fue avanzando, Miller bajó su ritmo, mientras que Fabio lo fue aumentando. Con media carrera consumida, Miller rodaba segundo, mientras que Johann Zarco le seguía de cerca con mejor ritmo y enseñándole la rueda. Quartararo, que era quinto, pasó a Alex Rins y rápidamente llegó hasta las dos Ducati, que mientras se peleaban por la segunda plaza, perdía la estela de Miguel Oliveira, que iba primero.

A 6 vueltas del final y en un enésimo intento de adelantamiento entre Zarco y Miller, Quartararo llegó a la altura de ambos y en una maniobra rápida les pasó. Miller reaccionó y recuperó la posición, pero inmediatamente, el galo le volvió a pasar poniéndose en paralelo con el australiano, al que rozó una pierna.

“No fue una pelea. Le pasé y él inmediatamente se puso encima de mi, claramente igual que hizo con Johann. No creo que sea necesario, una vez que alguien te adelanta, acelerar inmediatamente apuntando a su neumático delantero. Me gustaría hablar con él sobre esto, porque no era la primera vez”, se quejó Miller al final de la carrera.

“Como vimos, hizo lo mismo con Johann. Puedes pasar, eso está bien. Pero eso no significa que abras el gas y apuntes a mi neumático delantero porque me puedo estrellar. No creo que eso sea justo, se puso en paralelo y toco el lado de mi moto. Claramente tenía mejor ritmo en ese momento. Salgo noveno en la parrilla y él estaba en la pole, era más rápido que él, así que fue un riesgo innecesario en ese momento golpearme la pierna. Eso es todo”, apuntó Miller, que acabó cruzando la meta cuarto.

Quartararo, nada que decir

A Fabio Quartararo le sorprendió la reacción del Miller al final de la carrera.

“No me importa lo que se diga en este sentido. Jack también ha tenido movimientos agresivos en el pasado. Nuestro toque fue leve. No sé si lo ha visto, pero si no lo ha visto debería verlo, porque yo no he hecho nada mal”, respondió el francés en la rueda de prensa del podio.

“He visto Jack que no estaba contento, pero es que yo no he realizado ningún movimiento extraño ni peligroso. Él me ha adelantado en la primera curva y luego ha habido un adelantamiento entre nosotros”, recordó.

El francés no considera que su comportamiento fuera agresivo o fuera de lugar. “Me gustaría saber la opinión del resto, para saber qué piensan”.

“Desde mi punto de vista, si yo hago las cosas mal, me disculpo. Pero aquí no tengo nada que decir. Fue difícil para todos”, cerró el francés.

