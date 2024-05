Miller está resignado a ser reemplazado por Acosta en KTM

Aunque Pedro Acosta ha dejado claro que es feliz en Tech3 y que desde el primer momento ha sentido el apoyo absoluto de la fábrica, la próxima temporada dará el salto al equipo oficial KTM donde, si no hay un cambio radical de última hora, formará pareja con el sudafricano Brad Binder.

Miller es consciente de la situación y en su afán de seguir en el proyecto del fabricante de Mattighofen, se adaptaría a la situación y aceptaría de buen grado correr con Tech3.

"Creo que mi contribución ha sido suficientemente buena y seguirá siéndolo", dijo Miller el jueves en Mugello. "Quedan muchas carreras y ¿quién sabe lo que pasará? No me apunté a este proyecto para dejarlo al cabo de dos años, no es mi intención. ¿Será así, perderé mi puesto?", se preguntaba.

"Obviamente entiendo la situación, tienen un rookie extremadamente rápido y si yo fuera KTM estaría disgustado de perderlo. Entiendo que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Hemos progresado mucho en este proyecto y creo que podemos seguir progresando en esta moto para que pueda ser la que pare a la moto roja", en referencia a la Ducati, dominadora actual de la parrilla de MotoGP.

Ante la tesitura de acoplarse a Tech3 o buscar un futuro incierto fuera del paraguas de KTM, Miller ve ahora a la estructura satélite como un buen equipo. "Obviamente. Siempre lo he dicho. Creo firmemente que el Tech3 ya no es un equipo satélite. De hecho, es una moto de fábrica pintada de rojo, como sabemos. Como he dicho, no firmé para para irme después de dos años sin recoger los beneficios", insistió reclamando una renovación.

Miller se ve como parte importante del crecimiento, los dos últimos años, de la RC16 y quiere seguir colaborando en ese desarrollo, que cree no está culminado.

"Este proyecto lleva tiempo, eso es lo que estamos haciendo en este momento, por eso estamos teniendo estos altibajos. Estamos construyendo algo bueno, es así. Nunca he perdido de vista eso, quiero entender mi moto y mejorarla, nunca he renunciado a eso en mi trabajo fuera de la pista, nunca se ha desvanecido. Al contrario, trabajo más duro que nunca", valoraba el australiano, que, además, aprovechaba para destacar lo cómodo que vive en la fábrica austríaca.

"Me encanta la gente de KTM, creo que han hecho un trabajo excepcional en muy poco tiempo. No creo que la aventura haya terminado, no voy a rendirme ante el primer obstáculo. Ya veremos. Creo que tenemos cuatro pilotos fantásticos y si tienen que reasignar plazas, que las reasignen y seguiremos adelante", propuso.

Miller apuesta por reivindicarse y recordar que cuando él apostó por KTM no todo el mundo le hubiera seguido.

"Es bastante fácil cuando llevas mucho tiempo haciéndolo. Quizás estoy haciendo algo bien porque hace dos años nadie quería este puesto, y se podría decir que renuncié a la mejor moto de la parrilla para ocupar este lugar", dijo el ex piloto de Ducati.

"Ahora, digamos que es un lugar disputado, así que creo que hemos hecho un buen trabajo, y cada vez será mejor. Hay altibajos y estoy trabajando con el equipo, fuera de la moto. Me estoy ciñendo a mi trabajo, manteniéndome centrado en lo importante. Los resultados llegarán", finalizó el piloto de Townsville, que en las 26 carreras disputadas desde que llegó a KTM, solo ha sumado un podio (3º) en Jerez el año pasado.