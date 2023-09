Miller responde a los rumores que lo 'bajan' de KTM para 2024

Mientras KTM ofrecíó a Brad Binder una renovación de su actual contrato de dos años para el bienio 2025-2026, a Jack Miller, tras comprobar que su nivel no está a la altura de lo que se esperaba de él, no solo no le han ofrecido una ampliación de su acuerdo, que acaba a final de 2024, sino que se han empezado a formar ya especulaciones sobre que podría salir antes de tiempo.

KTM tiene a cinco pilotos con contrato para 2024 y solo cuatro motos, las dos oficiales y las dos GasGas de Tech3. Además de Binder y Miller, tienen contrato Pedro Acosta, Pol Espargaró y Augusto Fernández. Uno deberá convertirse en piloto 'reserva' y trabajar con el equipo de pruebas.

Este jueves, en Misano, en la previa del Gran Premio de San Marino, Miller negó absolutamente que nadie le haya planteado una salida de KTM en ninguna forma. Y mucho menos para ser probador, cobrar el doble del salario y hacer diez wild card, como aseguró una revista italiana esta semana.

"¿Era español? Ni siquiera sé quién era", dijo Miller para desmentir, no sin cierto tono de desprecio, el rumor, que surgió en el país transalpino, aunque no tardaron algunos en replicarlo en otros países.

"La verdad es que no me molesta. Es bonito que tu nombre aparezca en los titulares aunque no sea para decir verdades", siguió con sorna el australiano, que está a punto de ser padre por primera vez.

"Así son las cosas. Estoy bastante contento, tengo un par de semanas bastante ocupadas, así que no tengo que centrar mi atención en esa mierda", subió el tono.

Y optó por la ironía cuando le recordaron que el rumor apuntaba a que iban a doblarle el sueldo por trabajar la mitad. "¡Estaba esperando que llegara algo a mi buzón para firmarlo!", soltó.

"Pero no, no hay nada de cierto en eso. Sé qué trabajo tengo que hacer en KTM, para qué me han contratado y para qué estamos aquí", dijo el #43 que, pese a todo sigue persiguiendo su primera victoria con la marca de Mattighofen, con la que luce un tercer puesto (Jerez) como mejor resultado. "Y estamos aquí para llevar (a KTM) al siguiente nivel".

Mientras el fabricante austríaco busca desesperadamente una quinta moto en la parrilla, el promotor del certamen se niega a ampliar el número de prototipos.

"Es un buen problema para KTM, porque hace doce meses yo estaba luchando por subirme a este equipo. No es mi problema", sentenció.