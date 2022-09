Miller quedó "sorprendido" por el tiempo de Bagnaia

Cargar reproductor de audio

Jack Miller ha vuelto a clasificar en primera fila de parrilla, con su segunda posición de la Q2 en el Gran Premio de Aragón. Al igual que Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, está protagonizando una segunda mitad de temporada espectacular, siendo ya un habitual de las posiciones de honor.

Sin embargo, 'Jackass' no empezó con buen pie en Alcañiz. "Ayer no terminé especialmente contento, me costó un poco. Estuvimos analizando qué teníamos que mejorar e hicimos algunos cambios por la noche. Esta mañana me he sentido más cómodo y he podido mejorar de inmediato".

"Después [en la clasificación] conseguí un buen tiempo; di todo lo que tenía y pensé que iba a ser suficiente, pero cuando vi que estaba segundo pensé 'madre mía, de dónde se ha sacado Pecco ese tiempo'. Me sorprendió, porque en el tercer sector venía bajando mi mejor tiempo", declaró Miller en la rueda de prensa posterior a los entrenamientos oficiales.

Cuando le preguntaron por el dominio total y absoluto de la fábrica de Borgo Panigale en las últimas citas, Miller apunta a una "combinación de factores". "Conforme ha ido avanzando la temporada hemos ido mejorando. Enea está con la moto del año pasado, y está contento. Creo que los pilotos están conduciendo muy bien.[...] El poder ir rápido en diferentes pistas y condiciones demuestra lo fuerte que es esta moto", añadió.

Lo cierto es que han conseguido dar con la tecla en la evolución de la GP22, con la que ya no solo van rápido en recta. "El cuarto sector siempre se nos dio bien por la larga recta, pero la última curva, en la que tenemos que girar la moto con el gas, siempre se nos resistía, pero con la de este año podemos hacerlo mejor".

El australiano viene de haber conseguido la pole en Misano, lo que confirma su buen nivel a una vuelta. Sin embargo, en carrera termina desdibujándose un poco o, como en el caso de San Marino, cometiendo errores prematuros. En la cita adriática, Miller se fue al suelo antes de haber completado la segunda vuelta de carrera, echando al traste sus opciones de victoria.

"Trataré de hacer por lo menos dos vueltas y terminar la carrera", bromeó. "He estado trabajando en mi ritmo en el FP4, pero hay otros pilotos que tienen más ritmo. De todas formas, creo que puedo encontrar ese algo extra para el domingo". Y avisa: "En carrera siempre voy encontrando algo con lo que mejoro".