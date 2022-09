Miller tras ganar en Japón: ha sido mejor de lo que esperaba

Cargar reproductor de audio

Jack Miller se reencontró con la victoria en el Gran Premio de Japón. El piloto australiano se impuso prácticamente de principio a fin en Motegi, pese a partir desde la séptima posición. Tras hacerse con el liderato en las primeras vueltas, supo marcharse en solitario y administrar la ventaja sobre sus perseguidores, Jorge Martín y Brad Binder.

El primer puesto de Miller llega después de una primera mitad de año con pocas luces y muchas sombras. Las sombras fueron tan oscuras que terminó firmando para correr con KTM a partir de 2023.

Sin embargo, una vez superado el ecuador de la presente campaña, tanto Miller como Pecco Bagnaia encontraron la velocidad y la regularidad hasta entonces ausente. El de Townsville ya había chutado al palo en varias ocasiones, con tres podios y una pole, pero nunca había sido capaz de ponerle la puntilla a sus fines de semana.

"La verdad es que ha sido mejor de lo que pensaba", reconoció en la rueda de prensa posterior a la carrera. "Me he sentido fuerte todo el fin de semana. Ayer terminé un poco decepcionado, porque creo que podía haber ido mejor en mojado; pero al ser séptimo me dije 'bueno, vamos a tratar de remontar'", explicó.

"Sabía que tenía buen ritmo, y esta mañana, en el warm up, pude rodar con un ritmo de 1:45 con el neumático duro. Pude remontar bastante rápido, y al final solo tuve que luchar con Jorge Martín. Una vez delante, pude imponer mi ritmo. Sabía dónde podía apretar y dónde debía gestionar, pero lo cierto es que la moto ha ido fantástica", añadió Miller.

Uno de sus aciertos fue optar por el neumático más duro, en una pista sin demasiado agarre después de las fuertes lluvias del sábado. "Era difícil [elegir bien el neumático]. Todos optaron por el medio; yo había hecho un simulacro de carrera con ese compuesto el viernes, así que tenía esa información. Era difícil dar con la elección correcta, pero probé el duro en el warm up y tuve buenas sensaciones, así que me decanté por la dura y no miré atrás".

"Nos ha salido bien, y me alegro de no haber tenido que pelear al final de la carrera, porque parece que el medio aún tenía grip. A diez vueltas del final tuve que empezar a hacer shortshifting y gestionar en las rectas, porque este circuito tiene muchas aceleraciones y frenadas y estresé un poco la parte central del neumático".

Miller llevaba sin hacer sonar el himno australiano desde el Gran Premio de Francia de 2021, por lo que esta victoria fue "muy emotiva". "He llorado como un bebé en la vuelta de honor. La verdad es que no era consciente de tener todo eso guardado. Estuve concentrado de principio a fin, y cuando corres así te vuelves tu propio enemigo".