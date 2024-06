Miller ya está cansado de los cambios de calendario en MotoGP

Jack Miller afirma que la seguidilla de cambios en el calendario de la temporada que ha plagado la serie en los últimos años no es bueno para el MotoGP.

El campeonato de 2024 iba a constar de 21 grandes premios, pero antes de que empezara la campaña ya se habían producido cambios.

El Gran Premio de Argentina, previsto para la tercera ronda, se canceló por falta de financiación bajo el nuevo gobierno, antes de que inundaciones extremas obligaran a aplazar el GP de Kazajstán, previsto para el 16 de junio.

La cancelación del GP de la India en las últimas semanas hizo que Kazajstán pasara a disputarse entre el 20 y el 22 de septiembre, lo que supone el tercer cambio importante en el calendario de 2024.

Para Miller, que no correrá con KTM en 2025, la interrupción no afecta mucho a sus preparativos, pero admite que los continuos cambios de calendario que MotoGP ha visto en los últimos años no es bueno para la serie.

"Sólo intento ir carrera a carrera", afirma.

El Gran Premio de la India de 2024 fue eliminado del calendario en mayo. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es todo lo que podemos hacer. Si estuviera más arriba en los puntos, entonces tal vez estarías queriendo más o queriendo menos, no lo sé".

"Es difícil de decir desde mi posición, pero en este momento no me ha afectado mucho".

"Al principio del año te marcas un plan para los grandes premios, y para eso te entrenas, y no ha sido sólo este año".

"No ha sido sólo este año, sino los últimos, en los que se ha visto alterado, lo que ya es viejo".

"Tanto para nosotros como pilotos como para los aficionados. Esperas una cantidad X de grandes premios y luego te sacan a dos o tres del campeonato".

"Así que crucemos los dedos para que esto se acabe, pero esperaremos a ver qué pasa".

El aplazamiento del GP de Kazajstán supuso la aparición de un hueco de tres semanas entre el GP de Italia y el GP de Países Bajos del próximo fin de semana.

A partir de entonces, el MotoGP tendrá rondas consecutivas antes de una segunda pausa de tres semanas entre Alemania y Gran Bretaña.

El año pasado se canceló el GP de Kazajstán debido a que el circuito no estaba listo, mientras que el calendario de 2022 iba a incluir el GP de Finlandia -originalmente previsto para 2020- antes de que se cancelara.

A lo largo de 2020 y 2021, el calendario se vio alterado en repetidas ocasiones debido a la pandemia de COVID.