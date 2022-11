Mir: Ahora mismo a Pecco se le estarán apareciendo todos los demonios

Cargar reproductor de audio

El de Suzuki se coronó como campeón de MotoGP en el Gran Premio de Europa de 2020, en plena pandemia, en una de las dos carreras que aquel año se programaron en Valencia. Este sábado, motorsport.com le preguntó a Joan Mir cómo se sentía él aquel sábado antes de ser campeón, haciendo un paralelismo en cómo se estará sintiendo ahora mismo Pecco Bagnaia.

"A Pecco, ahora mismo, se le estarán apareciendo todos los demonios", dijo Mir, que es como yo me sentía el día antes. "No es que estés nervioso, es que no paras de dar vueltas a la situación. No piensas en lo fácil que puede ser acabar una carrera y puntuar, más al contrario, solo piensas en lo fácil que es cometer un error, caerte o que otro piloto te tire", añadió.

El viernes, Mir estaba fuera de la lucha de la Q2 y se marcaba el objetivo de meterse entre los diez primeros, lo que logró en el FP3, pero luego no mejoró la posición y saldrá 12º en parrilla.

"Mejoramos respecto de ayer. Hay un poco de lío con las gomas de delante; no sé muy bien qué puntos fuertes tiene cada una. Además, en la cronometrada me faltó agarre detrás. Estoy un poco decepcionado, sobre todo en la segunda salida, porque la goma no funcionó igual que la primera", resumió el mallorquín.

Saliendo tan atrás, el de Suzuki se plantea hacer una buena salida.

"Arrancara bien y colocarme quinto o sexto, y luego ver hasta dónde podemos llegar", planteó antes de añadir que "no me gustaría interferir en la lucha por el Mundial, pero no voy a aflojar, porque si dudo porque delante tengo a alguien que se juega el título, al final me van a pasar a mi y al de delante".

"Me gustaría terminar entre los cinco primeros, y si huelo la sangre puede que pueda acercarme al podio. Hay ocho pilotos con buen ritmo", planeó.

Mir no intuye ni espera que pase algo raro este domingo sobre el asfalto de Cheste.

"Creo que el tipo de carrera que veremos mañana beneficiará a Pecco, porque con diez pilotos con un ritmo similar, será complicado que alguien marque la diferencia. Bagnaia está en una buena condición", pronosticó.

Sobre las prestaciones de la Suzuki en esta pista, Mir se mostró contrariado.

"Me sorprendería que alguien me adelantara en la recta porque yo no puedo adelantar a nadie tampoco allí".

Mir tiene pendiente decidir si se opera del túnel carpiano tras los problemas que sufrió en Australia y Malasia.

"Si mañana no noto nada en el brazo me plantearé no operarme, porque este es un circuito exigente".

Por último, no se puede olvidar que la de este domingo será la última carrera de Suzuki en MotoGP y, por tanto, la despedida del campeón de 2020 de su equipo de los últimos cuatro años, todos los que lleva en la clase reina.

"Me gustaría mucho acabar esta etapa con Suzuki de forma bonita", zanjó.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 14 Foto de: Miquel Liso Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 14 Foto de: Miquel Liso Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images