Mir guarda silencio sobre su futuro: es difícil para mí

Mientras que Alex Rins ha anunciado su fichaje con el LCR, el futuro de Joan Mir, su compañero de equipo en Suzuki, sigue en el aire. El campeón del mundo de MotoGP en 2020 lleva semanas situado en la órbita del Repsol Honda Team, pero no termina de confirmarse ningún acuerdo entre ambas partes.

Del lado de Mir reina el secretismo. El pasado fin de semana, en Silverstone, el piloto se negó a comentar los rumores acerca de su futuro, alegando que no le "beneficiaría" desvelar información al respecto.

"Prefiero no hablar de ello para que después no digan '¿Por qué has dicho eso?'. No me quiero ver en esa situación. Pero lo que sí puedo decir es que es muy importante hacer un anuncio oficial, porque así todo el mundo dejará de hacerse esas preguntas".

Mir no quiere faltar al respeto a Suzuki

Sin embargo, el piloto mallorquín comprende la expectación que se ha generado en torno a su futuro. "Es normal", reconoce. "Esta situación también es difícil de afrontar para mí".

"En primer lugar, no se ha anunciado nada. Y en segundo lugar, este año sigo formando parte de la familia Suzuki, y es un poco irrespetuoso hablar de lo bueno que es otro fabricante. Así que no me siento cómodo en esa situación".

Esta incertidumbre llega tras el anuncio, el pasado mes de mayo, de la marcha de Suzuki del mundial de motociclismo. La noticia llegó por sorpresa a Rins y a un Mir que en aquel entonces se encontraba negociando la renovación de su contrato. De la noche a la mañana, se quedaron sin perspectivas de futuro.

No se descarta un año de descanso obligatorio

De momento, ni Mir ni Honda han anunciado nada. Paco Sánchez, representante del piloto balear, admite que "no hay otras opciones" [que no sean Honda]. Pero Joan Mir dice estar tranquilo.

"No, no estoy preocupado. Si alguien me quiere, continuaré. Y si no, me quedaré en casa. Pero creo que tenemos mucho que ofrecer. En este momento tengo 24 años, cumpliré 25 en septiembre, así que aún me queda mucho que aportar y mucho por ganar".

Sus actuaciones en pista tampoco están jugando mucho a su favor. Mir es el piloto que más caídas en carrera ha protagonizado en lo que va de temporada, yéndose al suelo en hasta cinco ocasiones. Actualmente, marcha 12º en la clasificación general, a 103 puntos de Fabio Quartararo.

De concretarse su fichaje por Honda, ocuparía la vacante de Pol Espargaró, quien volverá a las filas de KTM, esta vez en el Tech 3. Este último movimiento tampoco es oficial todavía, pero Pol confirmó en Silverstone que había firmado por dos años. No especificó el equipo al que irá, pero dijo que correrá con una moto que no le es ajena.

"Me voy al equipo que quiero y estoy muy contento", comentó el pequeño de los Espargaró. "Me iré a una buena moto con un muy buen sueldo. Y es una moto que me resulta familiar".