Mir resta valor a ser el líder: "Hoy no nos sirve de nada"

La primera victoria en MotoGP se le sigue resistiendo a un Joan Mir que a mitad de carrera, cuando iba segundo, parecía el piloto más fuerte en la pista y claro candidato a la victoria, pero que se vino abajo en la parte final y pudo salvar, por dos décimas, un podio que le catapulta al liderato de la general tras la mala carrera de Fabio Quartararo.

“Estoy muy contento, pero ver la victoria tan cerca, me sentía muy bien con la moto, a mitad de carrera me sentía más rápido que el resto”, explicó Mir a pie de podio.

“He intentado salvar goma durante la carrera para al final echar el resto, pero he tenido un problema con la parte trasera de la moto, tenía dificultades en las curvas de izquierda. Por eso me siento algo decepcionado”, admitió.

Al parecer, el de Suzuki tuvo sobrecalentamiento en el lado izquierdo del neumático trasero.

“Estar detrás de otros pilotos con la goma blanda no me ha beneficiado. Hemos fallado en la parte que somos más fuertes. Estoy decepcionado por ello, pero contento con el podio”, dijo.

Un fallo que no fue del neumático o de la elección del mismo, que fue el compuesto más blando.

“La decisión del neumático ha sido acertada, pero la temperatura a la hora de la carrera ha sido la más alta de todo el fin de semana. No teníamos claro poner la goma media porque no la hemos podido llevar todo el fin de semana debido al frío. Las cosas han venido así. Si en las últimas vueltas hubiera estado delante, como ha hecho Alex (Rins), no hubiera tenido este problema”, argumentó el español.

A mitad de carrera, cuando Mir estaba ya en posición de podio y Quartararo fuera de los puntos, el de Suzuki era ya líder virtual, algo que no quiso saber.

“No me han informado ni he estado pendiente de Fabio ni de Maverick, solo estaba pendiente de ganar la carrera. Hoy sí era posible ganar y no ha podido ser. Estoy contento, pero al mismo tiempo decepcionado”.

Pese a todo, ahora el balear es líder del Mundial a falta de cuatro carreras por delante, con seis puntos sobre el francés y 12 sobre Viñales.

“Esta muy bien ser líder del Mundial, pero eso está bien en la última carrera. Hoy no nos sirve de nada. Ahora está bien estar delante, es más difícil irse para atrás, pero las cosas se pueden torcer. Lo importante es que hemos cogido más puntos que nuestros rivales en la lucha por la general”.

Mir sigue buscando su primera victoria del año y primera desde que está en MotoGP, y la próxima semana en este mismo circuito tendrá una nueva oportunidad.

“Hemos sacado mucha información de esta carrera. Los dos pilotos hemos ido rápido y esto nos dará una ventaja para ponerlo todo en su sitio de cara a la próxima carrera”, finalizó el español.

