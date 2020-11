Mir: "Mentalmente creo que soy muy fuerte"

El mallorquín afronta este domingo la primera de las tres últimas paradas del calendario, y lo hace como líder de la clasificación general, con un margen de 14 puntos sobre Fabio Quartararo, segundo, y de 19 sobre Maverick Viñales, tercero.

Mir arrancará el quinto y eso supone su mejor posición de salida desde que partiera el tercero en Estiria, circunstancia que juega definitivamente a su favor. Más aún si tenemos en cuenta que Quartararo saldrá detrás (11°) y Viñales último, desde el pit lane, después de haber tenido que recurrir al sexto propulsor en esta cita.

En esas circunstancias, con menos de un mes para lograr el que sería su primer título en MotoGP, cualquiera comenzaría a notar la presión o le pesaría desde hace ya varias semanas, pero el #36 habla y se maneja como si hubiera estado en estas grescas toda su vida.

“Uno tiene que saber ser el líder del Mundial. Nadie te puede enseñar eso, es algo que llevas dentro. No está en ningún libro, tienes que improvisar. Mentalmente creo que soy muy fuerte, un tío duro de cabeza, y hay muchos que no lo son. Yo, cuando tengo que demostrarlo, lo hago” convino Mir, cuyo objetivo, una vez más, será terminar formando parte de la ceremonia del podio.

“Está claro que algunos de mis rivales pueden subir al podio conmigo, pero no todos ellos. Que mis principales rivales vayan a empezar por detrás es bueno, porque llegamos a un punto en el que cada carrera es más importante que la anterior. Salir desde la segunda fila me da algo de ventaja en ese sentido”, añadió el de Suzuki, que a sus 23 años demuestra tener muy claro qué es aquello realmente vital en los tiempos que corren.

“Presión es la que siente la gente que no puede pagar el alquiler. Yo vivo un cachondeo. Si gano el título me irá bien, pero si no lo gano, también me irá bien”, reflexionó el balear, muy satisfecho con su rendimiento en Valencia.

“Nunca me hubiera imaginado llegar a ser tan competitivo en agua, y lo he sido en todas las condiciones. Estoy contento porque en cada sesión mejoré mi ritmo y mi velocidad”, remachó Mir.

