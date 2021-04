Mir: no me molesta que no me vean como favorito

El pasado año, cuando en la primera rueda de prensa previa al inicio de la temporada pidieron a los pilotos presentes que señalaran a los cinco corredores que consideraban favoritos al título, nadie se acordó de Joan Mir.

Para el de Suzuki era su segunda temporada en la clase reina tras un primer año en el que se vio dificultado por una dura caída en los test de Brno, lo que condicionó el resto de la temporada.

Un año después, nadie descarta a Mir entre los candidatos, pero pocos le señalan como su primera opción para ser, de nuevo, el campeón.

“No creo que sea del todo así, todos saben la temporada que hicimos el año pasado, que luego pongan a quien quieran de favorito es otra cosa. Si quieren cometer otra vez el error de no ponerme entre los favoritos, bienvenido”, dijo el piloto de Suzuki en el podcast ‘Por orejas’, de Motorsport.com.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 2020 1 / 2 Foto de: MotoGP Valentino muestra el pasado año sus cinco favoritos al título 2020 (Márquez, Dovizioso, Viñales, Rins y Quartararo) Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 2020 2 / 2 Foto de: KTM Pol muestra el pasado año sus cinco favoritos al título 2020 (Márquez, Viñales, Rins, Dovizioso y Quartararo)

“Yo haré mi temporada y me da igual lo que pongan los demás en sus pronósticos. Personalmente, me veo como uno de los favoritos y creo que muchos, prácticamente todos los otros pilotos, también”, asegura.

Con la MotoGP, Mir solo ha corrido una vez en Qatar, en su debut en la clase superior, en 2019, una carrera en la que terminó octavo, a cinco segundos del ganador Andrea Dovizioso.

“Sí me fue bien la vez que corrí en esta pista, y los test del año pasado también fueron positivos, como este año. Igual ahora un pelín mejor, pero es un circuito que me gusta. Igual no es el circuito súper ideal para la Suzuki, pero no es el peor. Tenemos una moto equilibrada aquí”, valora el mallorquín.

Después de la pretemporada, el defensor del título no quiso lanzar las campanas al vuelo, se muestra cauto pero confiado, y advierte que los neumáticos pueden ser la clave en una pista como la de Losail.

“El año pasado, a vuelta rápida, cuando estábamos para ganar, estábamos ahí. No ha cambiado mucho, tampoco la moto ha cambiado, el paquete es el mismo, estamos en buenas posiciones, el ritmo está bien, pero la clave de la carrera será la gestión de las gomas”, advierte.

“Lo es en cada carrera, pero en esta lo va a ser especialmente. Las Ducati tienen mucha potencia, pero hay que ver si sus pilotos son capaces de gestionarla. Y las Yamaha, a ver qué pasa si por lo que sea tienen que luchar con las Ducati”, zanja el 36.

Las fotos de Joan Mir en los test de Qatar

