Joan Mir terminó 11º el pasado domingo en Francia, su peor resultado en las últimas seis carreras, pero el piloto de Suzuki considera que quien más perdió en la prueba gala fue el líder del Mundial, Fabio Quartararo, que acabó 9º tras marcar la pole y tener el mejor ritmo del fin de semana.

“Creo que el piloto a batir este fin de semana es Quartararo, es el que está líder en el Mundial y el que lo puede perder. Seguramente es el que más perdió en Le Mans. Tenía buen ritmo y no supo, o no pudo, hacerlo mejor y no sacó puntos respecto a sus rivales”, argumentó el español.

Sea quien sea el que gane este domingo, se estrenará en Aragón, ya que de la actual parrilla de MotoGP sólo Marc Márquez, que está lesionado en su casa, ha ganado en Motorland.

“Hay que aprovechar. Intentaré ser yo. La verdad es que me gustaría mucho estrenarme en Aragón, es una pista bonita, tengo buenos recuerdos y he ido rápido en todas la categorías. Sería muy especial. Pero hasta el viernes en la segunda salida (FP2) no entenderé el potencial que tengo aquí, pero ser el primero que gane de los que corremos el domingo es una idea que, sin duda, me excita”.

La bajada de prestaciones de Mir, que había estado entre los cinco primeros todas las carreras que había acabado este año, incluidos cuatro podios, coincidió con un ambiente frío en Le Mans, unas condiciones que se pueden repetir en las próximas cuatro carreras.

“Creo que fue más el circuito que el frío. Lo que no tiene sentido es que era rápido en todos los sectores menos el primero. No fue por las bajas temperaturas, fue por el paquete que teníamos en Le Mans. Creo que aquí podemos ser competitivos, esta temporada con las nuevas gomas no entiendes el nivel que tienes hasta que no pase el viernes”, reiteró. “Intentaremos aquí ser fuertes en esta pista”.

Mir es el único de los favoritos que no ha ganado este año, y con la mente puesta en el Mundial ahora, lo importante es no fallar y sumar buenos puntos en cada carrera.

“No estoy ahora mismo pensando en acabar la temporada. Soy consciente de que tenemos que terminar las carreras, coger el máximo de puntos posibles cada domingo, pero ahora mismo no pienso en eso. Solo pienso en recuperar las sensaciones y lograr mi primera victoria. En Le Mans no teníamos el paquete. Doy aquella carrera como aprobada, pero para aprobar aquí tenemos que ir a por todas, atacar pero sin excedernos tomando riesgos”, explicó, para cerrar con una sentencia: “Pondría por delante ganar una carrera a no puntuar”.

Las fotos de la temporada 2020 de Joan Mir en MotoGP

