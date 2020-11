Mir quiere conseguir el mundial de MotoGP este fin de semana

El de Suzuki, que dispone de 37 puntos de ventaja sobre Alex Rins y Fabio Quartararo, será matemáticamente campeón si termina en el podio este domingo en Cheste, independientemente de lo que hagan sus rivales, además de muchas otras posibles combinaciones que también le permitirían celebrar el alirón.

Mir, que el domingo pasado se adjudicó su primera victoria en la categoría de las motos pesadas, se fue a su casa, en Andorra, donde pudo desconectar un poco. Sin embargo, el riesgo de sufrir un contagio que le impediría subirse a la moto le ha llevado a extremar las precauciones todavía más, hasta el punto de apenas salir de casa y de llevar a cabo reuniones, con incluso miembros de su equipo, a través de la pantalla del ordenador.

“No es que tenga prisa por cerrar el Mundial, hay que hacer las cosas bien. Si lo podemos resolver este fin de semana, por todo lo que está pasando con el coronavirus, pues mejor. De hecho, me encantaría cerrarlo aquí. La sensación de obtener el resultado del test PCR, negativo, es cómo enfrentarte a una cronometrada ”, convino Mir este jueves, ya de nuevo en Valencia.

“Estoy con ganas de que comience la carrera, después de la primera victoria solo pienso en repetirlo. Con esa mentalidad creo que el fin de semana se puede dar bien”, añadió el mallorquín, que puede darle a Suzuki su primer título de MotoGP en 20 años, y celebrar de la mejor manera posible los 100 años de la fundación de la compañía japonesa.

El balear ya sabe qué es jugarse un Mundial y ganarlo porque lo hizo en 2017, cuando corría en Moto3. La primera bola de partido la tuvo en Motegi (Japón), donde los nervios le jugaron una mala pasada y donde llevó a cabo la peor carrera de aquella temporada. Ahora, mucho más maduro, cree tener la escena más controlada y espera que aquello no se repita.

“No tenemos que hacer nada que no hayamos hecho ya. Cerrar un título no es nada fácil. En Japón, en la primera opción de cerrar el título de Moto3, fallé. Espero no repetirlo”, remachó Mir.

