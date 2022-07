El calvario de Morbidelli en MotoGP que no encuentra fin

Cargar reproductor de audio

El italiano supo sobreponerse a un difícil 2019, cuando quedó completamente eclipsado en el equipo Petronas-Yamaha por el entonces debutante Fabio Quartararo, ambos aquel curso en el equipo satélite de la marca japonesa.

“La irrupción de Fabio distorsiona completamente la percepción de la realidad”, dijo entonces Franco Morbidelli, cuando se vio engullido por la fuerza del joven piloto francés. “Sus actuaciones han cambiado la perspectiva, la mía y la de todo el mundo. Así es la realidad y hay que adaptarse, simplemente toca ir a mejor”, añadió.

Y la mejora llegó de forma espectacular en el fatídico 2020, el año de la pandemia, con un calendario comprimido a 14 carreras y muchas de ellas repitiendo escenario, pero que Morbidelli supo aprovechar para hacer su mejor temporada en la clase reina, terminando subcampeón del mundo, por detrás de Joan Mir, en un final de temporada fulgurante, en el que ganó dos de las cuatro últimas carreras y sumó 71 puntos sobre 100 posibles.

Pese a no contar con el mejor material del que disponía la fábrica japonesa, "Yamaha no me subestimó, pero era el último en su escalafón", dijo entonces, el italiano demostró que podía aspirar a todo y con la inercia de un final de curso espectacular, el 2021 se presentaba como un año para aspirar a todo.

La realidad, sin embargo, fue diametralmente opuesta. La temporada no empezó bien al negarle Yamaha, por motivos económicos, una moto nueva, por lo que tuvo que seguir con la M1 2019 de los dos últimos años, lo que tensó la relación entre la fábrica y el piloto, cuyo mejor resultado fue un tercer puesto en Jerez. "Los dioses del motociclismo me han premiado con este podio", dijo un Morbidelli profundamente emocionado.

Pero lejos de significar un punto de inflexión, aquel resultado no se vio acompañado de buenas noticias. En el siguiente gran premio, en Francia, Morbidelli protagonizó una acción extraña que iba a ser el principio de un largo calvario. Durante el FP3, en un ensayo de cambio de moto delante de la puerta del garaje del equipo, el italiano saltó de su moto y caminó hacia el segundo prototipo, sufriendo una caída. Se lo tuvieron que llevar en brazos.

Morbidelli explicó que llevaba años, desde 2015, arrastrando un problema en su rodilla izquierda, pero que hasta ese momento no le había impedido pilotar con normalidad. Aún disputaría cuatro carreras más al manillar de la M1 de Petronas, la de Le Mans (16º), Mugello (16º), Barcelona (9º) y en Sachsenting (18º) el 20 de junio de 2021, cinco días antes de pasar por el quirófano para solucionar la lesión que arrastraba en el menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Durante la convalecencia, en la que se perdió cinco carreras, Yamaha vivió el divorcio con Maverick Viñales, con quien separó sus caminos, y tomó la decisión de promocionar a Morbidelli al equipo oficial y separarle del que había sido, desde su llegada a MotoGP, su ingeniero de pista, Ramón Forcada, un detalle importante a la hora de entender la crisis en la que está inmerso el romano.

Tras su reaparición, el 17 de septiembre, en el Gran Premio de San Marino, en el que acabó 18º, hasta final de curso, ya como piloto de fábrica, Franco disputó cuatro carreras más: Austin (19º), Emilia Romagna (14º), Algarve (17º) y Valencia (11º), donde el año anterior había logrado su última victoria.

Supuestamente recuperado de la intervención quirúrgica y con moto oficial de fábrica, las cosas no solo no han ido a mejor para el italiano este año, sino que se ha convertido en una sombra de lo que fue y, sobre todo, de lo que se intuía podía llegar a ser.

De las once citas que llevamos en el presente curso, en dos se ha caído, en ocho no ha terminado en el top 10 y su mejor resultado fue el 7º puesto en la caótica carrera de Mandalika (Indonesia), lo que le sitúa 19º de la general con 25 puntos, a 147 del líder del certamen, su joven compañero de equipo Quartararo.

El resumen es que, desde la operación el 25 de junio del año pasado, hasta el Gran Premio de Holanda, el pasado 26 de junio, en un año natural, Morbidelli ha disputado 16 carreras con la moto oficial, logrando solo una vez acabar entre los 10 primeros y viviendo un verdadero calvario.

Con más de un mes de parón estival y nueve carreras aún por delante este año, el italiano confía en revertir la situación, y aunque está tranquilo porque tiene un año más de contrato con Yamaha, hasta final de 2023, es consciente de que hoy en día nadie puede dar nada por seguro. "El que esté tranquilo respecto al futuro es un estúpido", le dijo a Motorsport.com durante el pasado Gran Premio de Francia, cuando había rumores al respecto. "Yo estoy tranquilo si hablamos en términos de contrato. Pero quién sabe", añadió.

Una tranquilidad que Yamaha no cuestiona: "Franco va a seguir el próximo año absolutamente seguro. Nunca nos hemos planteado prescindir de él", dijo tajante Massimo Meregalli en el pasado Gran Premio de Catalunya a quien firma estas líneas.

