Morbidelli: A la gente no le importa cuando tienes problemas en MotoGP

Cargar reproductor de audio

Morbidelli ha soportado dos años duros en la categoría reina del motociclismo después de terminar segundo en el campeonato de 2020 con tres victorias en su cuenta personal.

El italiano se vio afectado por una lesión en una rodilla en la primera mitad de 2021 después de haber sufrido con el rendimiento en su Yamaha de especificación 2019 en el equipo Petronas SRT, antes de que un cambio a mitad de temporada a la escuadra oficial Yamaha, donde continuó en 2022, no produjera ningún resultado positivo.

Morbidelli sumó 42 puntos a lo largo de la temporada pasada, con un séptimo puesto como mejor resultado, mientras luchaba por adaptarse a la Yamaha 2022, aunque sintió que hizo un gran avance en las últimas carreras al cambiar su estilo de pilotaje de uno más suave a un enfoque más agresivo.

La adaptación del protegido de Valentino Rossi se vio ralentizada por su lesión de rodilla, así como por su cambio de equipo y el enorme cambio que significó la especificación de la moto, pero estos son hechos que los críticos simplemente no tienen en cuenta.

"Me siento mejor piloto", dijo en Valencia el mes pasado cuando Motorsport.com le pidió que comparara su pilotaje actual con el de cuando fue subcampeón en 2020.

"Siento que las dificultades te hacen más fuerte, y siento que cambié muchas, muchas cosas cuando cambié de moto.

"Cambié de equipo, cambié de ligamento, cambié de moto y cambié de equipo. Así que muchos, muchos cambios que ralentizaron el proceso".

"Es normal (que la gente no aprecie tus luchas). A mí me da igual. La gente no se preocupa por ti como tú te preocupas por ti, o como tu gente cercana se preocupa por ti. La gente sólo ve lo que pasa, en la pista.

"Así que realmente no me enfada, es normal, es como va".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli dio las gracias a su equipo Yamaha por haberlo "aguantado" durante sus problemas, añadiendo: "Cuando llegué y comprendí que iba a ser muy duro extraer potencial de la moto, siempre me han apoyado, siempre han creído en mí y yo siempre he creído en ellos".

"Están trabajando y siguieron trabajando para mejorar los defectos que todos sabemos que tiene la moto".

"Estamos juntos en esto y estoy contento de poder extraer ahora velocidad de la moto y de poder cambiar completamente mi estilo, pasando de ser un piloto suave a ser un piloto muy agresivo".

"Estoy contento con los cambios que he podido hacer. Ha sido una temporada dura, pero con un final feliz diría yo".