Morbidelli: "Este año quiero redimirme en MotoGP"

En la presentación de Yamaha, todos los focos se centraron en Fabio Quartararo, punta de lanza del proyecto de Iwata y favorito a revalidar su título de MotoGP conseguido en 2021.

Sin embargo, su compañero de equipo, no es un mero guardaespaldas, como demostró en contadas ocasiones. El italo-brasileño, campeón del mundo de Moto2 en 2017, rozó la gloria en 2020, cuando se quedó a 17 puntos del título conseguido por Joan Mir.

Pero en 2021 empezó un descenso a los infiernos del que aún se esfuerza por salir. Una desafortunada lesión de rodilla le mantuvo alejado de los circuitos por un tiempo, y a su regreso nunca llegó a rendir al mismo nivel.

La situación que atraviesa Yamaha tampoco favoreció al #21, que cerró la temporada 2022 en la 19ª plaza de la general, con 42 puntos, seis veces menos que Quartararo.

Aún así, Yamaha continúa confiando en Franco, que parece estar decidido a reencontrarse con su mejor versión en 2023.

"¡Estoy emocionado, muy emocionado!", dijo Morbidelli en la presentación de Yamaha, celebrada este mismo martes en Yakarta, Indonesia.

"Creo que todos estamos preparados para la temporada 2023. Esta nueva M1 tiene líneas muy bonitas, colores bonitos... me da mucha energía".

"Dicen que cometiendo errores se aprende... ¡y yo aprendí mucho el año pasado!", bromeó el piloto. "Estoy impaciente por volver a estar delante. He descubierto una moto nueva y he tenido que readaptarme a un nuevo paquete. Me llevó mucho tiempo, la temporada pasada fue dura, pero al final del año sentí algo y quiero recuperar esa sensación. Veremos qué pasa", añadió en referencia a los brotes verdes que se vislumbraron en las últimas rondas del curso pasado.

Respecto al nuevo formato, con carreras al sprint en cada gran premio, Morbidelli advirtió de que será más exigente "física y mentalmente".

"Pagarás más si te lesionas o te pasa algo. Pero es una mezcla que me gusta, así que ya veremos. Será emocionante para los aficionados. De momento no sé qué esperar, tenemos que vivirlo y entonces podremos decir algo".

"Este año quiero redimirme un poco, aprendí el año pasado y siento que estoy trabajando bien, estoy en sintonía con mi equipo, tenemos más experiencia. Todo parece ir en la dirección correcta. Llevo más de un año sin subir al podio y eso se echa en falta, así que ya veremos este año", concluyó.

Fotos: Franco Morbidelli en la presentación de la Yamaha M1 de MotoGP 2023

