"No creo merecer esta situación", dice Morbidelli

En 2020, el italiano peleó por el Mundial a los mandos de una Yamaha satélite. A partir de ese momento, las cosas se le torcieron a Franco Morbidelli, que la temporada que viene dejará de defender los colores de la marca de los diapasones, tal y como anuncio el miércoles el equipo.

La lesión en la rodilla que le condicionó tanto el pasado ejercicio ya es cosa del pasado, pero el rendimiento del romano no le ha permitido quedarse con la segunda M1. Se trata de un prototipo de los más preciados si tenemos en cuenta que el fabricante de Iwata solo dispone de dos unidades en la parrilla. A pesar de haberse acercado bastante a los números de Fabio Quartararo, eso no ha sido suficiente argumento como para que Morbidelli pudiera renovar su acuerdo. Este miércoles, en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, Yamaha anunció su adiós a final de temporada y la llegada de Alex Rins, que en 2024 formará pareja con Quartararo.

"No es la situación que esperaba y no es la situación que creo merecía, de modo que eso [el desenlace] aún me provoca más motivación para salir a la pista", declaró Morbidelli, este jueves, ya desde Silverstone.

"Las cosas no funcionaron bien estos dos últimos años por varias razones, y era necesario un cambio. Creo que puede ser positivo por ambos lados", añadía el #21, que con su marcha pondrá fin a cinco cursos sobre una Yamaha.

Sobre el futuro que le espera todavía no está claro dónde correrá, por más que la asociación con VR46 Riders Academy, quien tutela su trayectoria y quien, además, posee una estructura en la categoría de las motos pesadas, lleve a pensar que es un destino factible.

A sus 28 años cree tener recorrido por delante a pesar del bajón experimentado desde que se proclamó subcampeón.

"Aún me siento joven y estoy motivado, y creo que tengo mucho que dar. Espero poder tener la oportunidad de pelear por ganar carreras y campeonatos, eso es lo que espero. Pero aún no puedo dar más detalles", remachó 'Morbido'.