Morbidelli ve a Suzuki como "el fabricante y los pilotos a batir"

El subcampeón del mundo pone al mismo nivel al campeón Joan Mir y a su compañero Álex Rins, que acabó tercero pese a verse penalizado durante todo el año por la lesión que sufrió en el primer gran premio de 2020.

En una temporada de récord, Suzuki consiguió dos victorias, una con cada uno de sus pilotos, mientras que Morbidelli ganó tres veces. La regularidad marcó la diferencia y el fabricante de Hamamatsu se llevó los títulos de pilotos y equipos, en gran parte gracias a una moto más equilibrada y fiable que la Yamaha, que se vio lastrada por los problemas de motor de principio del campeonato.

"Los pilotos de Suzuki eran muy fuertes el año pasado, tanto Rins como Mir", dijo Morbidelli a Sky Italia. "Los dos estaban en una gran forma y su moto técnicamente también era muy competitiva, así que los veo como el fabricante y los pilotos a batir".

Aunque el italobrasileño se libró del progresivo bajón de los tres pilotos que llevaron la última versión de la M1, también se vio afectado por el asunto de las válvulas. El terrible accidente en el Red Bull Ring y la caída bajo la lluvia en Le Mans terminaron por descolgarle en el campeonato.

"2020 fue un gran año. Esperaba progresar, obtener mejores resultados que en 2019, pero no tanto", reconoció a la web oficial de MotoGP. "Llegué al final del año muy cerca del título y no lo esperaba. Me siento un poco frustrado porque he estado muy cerca y no lo gané, pero estoy más contento con lo que he conseguido que triste por lo que he perdido".

Con una M1 de 2019, Morbidelli partía sobre el papel en desventaja técnica frente a Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Valentino Rossi. Sin embargo, él fue el mejor de Yamaha el año pasado, pero el fabricante de Iwata no le dará una moto oficial en 2021.

"Terminé la temporada sabiendo que iba a seguir con la misma moto este año, pero quizá cambie algo, no lo sé. Por supuesto que me gustaría tener la misma que todos los pilotos de Yamaha, pero por el momento no sé las especificaciones que tendrá".

Pese a todo, Morbidelli no se desmorona y afronta el curso con la convicción de que puede llegar muy lejos si repite una actuación como la del año pasado.

"Voy a decir lo que dije la temporada pasada: no me olvido de que soy un piloto satélite, tengo que centrarme en los resultados, eso es todo. Carrera a carrera y luego veremos qué pasa al final del campeonato. Quiero empezar sabiendo que puedo ganar el campeonato, porque el año pasado estuve muy cerca de ello. Pero MotoGP es una jungla llena de animales, así que va a ser una dura batalla", remachó.