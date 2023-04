Morbidelli: tendríamos mejores carreras si los neumáticos funcionaran

Cargar reproductor de audio

Para el italiano el Gran Premio de las Américas era, y sigue siendo, una especie de revalidad después de haber brillado en Argentina, donde logró sus mejores resultados en mucho tiempo, al poder acabar cuarto tanto en la carrera sprint como el domingo de Termas.

Ese fogonazo puso en el foco a un Franco Morbidelli que acaba contrato a final de año y al que Yamaha ha dado de margen hasta el verano para demostrar si merece seguir en el garaje oficial de la casa de Iwata, que además tuvo a prueba a principios de semana al turco Toprak Razgatlioglu en un test privado en Jerez.

La primera oportunidad para demostrar que la 'recuperación' del romano va en buen camino, este sábado en Austin, no acabó como esperaba el italiano.

"Ha sido una carrera muy dura porque por desgracia no conseguimos pasar a la Q2. El tiempo que hicimos era para salir 8º y en lugar de eso salimos 14º. Y en el pelotón se sufre mucho con nuestro estilo de pilotaje y después, con la presión (del neumático delantero) que se va por las nubes, no se puede pilotar. Se forma un trenecito y basta. Es una pena porque cuando suben las temperaturas y estás ahí dentro del grupo, no puedes hacer nada, la goma delantera se sobrecalienta y no puedes ya pilotar. Es una pena porque esto quita espectáculo y seguramente Michelin deberá hacer algo con estas gomas delantera", dijo en referencia al proveedor único de neumáticos del Mundial de MotoGP.

Uno de los factores que perjudicó a los dos únicos pilotos Yamaha que compiten en el campeonato, fue la subida de las temperaturas respecto al viernes. Fabio Quartararo, que llegó a rodar cuarto en las primeras vueltas, se fue al suelo cuando rodaba sexto, y aunque pudo acabar la carrera, lo hizo 19º.

"El salto en la temperatura ha sido increíble. Normalmente, si hace mucho calor todo el mundo hace su trabajo con el setting, hay más tiempo para ajustarlo y te adaptas, pero hoy no hubo tiempo. El cambio de temperatura ha sido muy acusado, por eso si sales detrás, te arriesgas a caer o a estar en la cola".

El italiano destacó la subida del calor como un factor determinante, pero el principal problema para las M1 sigue siendo el neumático delantero.

"Lo que para mí ha arruinado tanto la carrera de Fabio como la mía, ha sido la alta temperatura que alcanzan las gomas delanteras", cuando ruedan detrás de otros pilotos.

En MotoGP, como pasaba en la F1 hace diez años, ahora se habla menos de pilotos y más de tecnología.

"Seguramente la aerodinámica y los dispositivos de altura, entre otros, han igualado mucho la categoría, las distancias son reducidísimas, pero el nivel es altísimo, sin duda. Con estas soluciones tecnológicas seguramente las gomas se meten más en crisis y es más difícil hacer la diferencia. Todo está muy relacionado con los neumáticos para tener un buen rendimiento: la temperatura, el time attack… Los detalles son siempre más importantes y son los que hacen la diferencia", argumenta.

Sin embargo, toda esa tecnología y avances se acaban comprometiendo por el rendimiento del neumático Michelin, con el que estas obligado a salir delante si quieres tener opciones.

"Sí, salir delante es importantísimo, crucial. Estar delante en los primeros giros es determinante, muchos pilotos arriesgan demasiado para estar delante, hay incidentes… Es como un círculo vicioso", reflexiona el romano.

"Seguramente para el público en casa es divertido. Pero a mí lo que me gustaría decir es que podría ser aún más divertido si el neumático delantera funcionase mejor. Necesitamos que se haga algo lo antes posible. Pero no veo ni ganas ni celeridad en reaccionar ante este problema", atiza Morbidelli a Michelin.