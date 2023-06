Morbidelli se defiende: "Mi velocidad se equipara a la de un campeón"

El jueves de Le Mans, Franco Morbidelli dejó claro en su encuentro con los medios que "estamos trabajando las dos partes, tenemos que hablar aún más veces, pero estamos en el camino", en referencia a su renovación con Yamaha. El domingo, sin embargo, la página oficial del campeonato subió un vídeo en el que le preguntaban por su futuro a Franco, que muy tajante respondía "preguntarle a Lin", en referencia a Lin Jarvis, el jefe de Yamaha en los circuitos, antes de preguntarle al entrevistador: "¿quiero yo seguir en Yamaha?, cuando le expusieron si el objetivo era seguir.

Este jueves, en Sachsenring, Franco quiso apaciguar el desconcierto que levantaron sus declaraciones, y aprovechó la atención de los medios para reivindicarse, y también enviar el mensaje de que se ha sentido menospreciado por la prensa.

"Ha estado bien tener la oportunidad de poder defenderme, y hacer que la prensa y la gente vea que mi velocidad es más que aceptable, porque está al mismo nivel que la de un campeón del mundo, alguien que siempre ha marcado la diferencia respecto de sus compañeros", en referencia a Fabio Quartararo.

"Después del primer cuarto de campeonato, su velocidad es igual a la mía. Muchos de ustedes (medios) no se daban cuenta de esto y me preguntaban si Yamaha me iba a querer renovar", subrayaba antes de volver a la casilla de salida de hace una semana y mantener que sigue negociando con Yamaha.

"Sobre mi futuro, aún estamos discutiendo; no hay nada claro ni decidido. Gianluca Falcione (VR46) está al mando de esto, y yo confío plenamente en él y en VR46. Estoy seguro que tomaremos la mejor decisión. No es ningún secreto que tengo un especial cariño por Yamaha. Por desgracia no he podido conseguir los resultados que esperaba con el equipo oficial, pero eso es lo que me gustaría. Todo será algo más claro en el futuro".

Pese a que Franco se equipara al francés, campeón del mundo de 2021, lo cierto es que esa igualdad llega en un momento muy bajo para el chico de la Costa Azul.

"No creo que lo ocurrido en Mugello sea ningún argumento para defender. No es una cuestión de resultados, sino de velocidad. A veces voy yo delante y a veces, Fabio".

Y el italiano acabó, tras insistirle sobre su futuro: "Mi prioridad sigue siendo Yamaha. Yo espero decidir la mejor opción posible".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images