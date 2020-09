Morbidelli: "Forcada me dio una moto prácticamente perfecta"

Morbidelli se convierte en el quinto ganador diferente en seis carreras y cuarto piloto que estrena su palmarés en la categoría de las motos pesadas en un atípico 2020.

"Es increíble, es un cóctel, un cubata de emociones .Todas son positivas. Nunca había hecho podio en casa y me pasó que lo hice ganando en MotoGP. Muchas emociones", reconoció Morbidelli.

El piloto italobrasileño cogió el liderato en la salida y no lo soltó en ningún momento. En las primeras vueltas tuvo que aguantar la presión de Valentino Rossi, pero el del Petronas fue capaz de imponer poco a poco su ritmo e incluso pudo disfrutar de la victoria en la parte final.

"Al comienzo ha sido fácil, tenía la presión de Vale detrás, veía las banderas amarillas moviéndose y sabía que estaba detrás empujando. Luego he visto que cogía una pequeña ventaja que luego se fue agrandando", explicó.

"En las ultimas 10 vueltas he tenido tiempo para pensar. He pensado en mi carrera, que ha sido muy rápida y meteórica. Hace siete años estaba en el campeonato italiano de superstock. Solo quiero dar gracias a quien ha permitido esto. No viene solo de mí, todos los que han trabajado conmigo, la VR46, también Vale. Por estas personas he podido ganar hoy".

El piloto de Roma, que es el único de los cuatro integrantes de Yamaha que va con una M1 diferente al resto, también reconoció el trabajo de su jefe de mecánicos, Ramón Forcada, que ya sabía lo que es ganar en Misano cuando estaba al frente del equipo de Jorge Lorenzo.

"Ha sido un fin de semana muy, muy bueno y la carrera aún mejor. Era importante elegir el neumático justo. Creo que hemos hecho un buen trabajo en esto. Nos faltaba experiencia con el medio, pero fue muy bien en carrera. Ramón ha hecho una trabajo excelente. Es un crack. Me dio una moto prácticamente perfecta".

“Es un fenómeno, tiene mucha experiencia, habilidad. Es una persona increíblemente inteligente. Disfruto mucho trabajando con él. Esta centrado en lo positivo, en el rendimiento. Lo transmite. El equipo funciona bien bajo su mando. Es una gran persona. Ya sabemos que no es tan joven. Es posible que a veces pueda mostrar algún comportamiento que pueda sorprender, pero es cuestión de conocerle y saber cómo piensa. Una vez lo consigues, descubres todo un mundo”, cerró.

