Crónica de carrera
MotoGP GP de Tailandia

GP de Tailandia MotoGP 2026: Acosta triunfa en la Sprint tras un polémico duelo con Márquez

Pedro Acosta ganó el primer sprint de esta temporada de MotoGP, tras una penalización a Marc Márquez y una caída del poleman Marco Bezzecchi cuando iba en cabeza.

Léna Buffa
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

La primera clasificación del campeonato de MotoGP 2026 ve a Pedro Acosta situarse en lo más alto gracias a lo que es su primera victoria sprint en la categoría. Lo consigue tras un emocionante duelo con Marc Márquez, una lucha servida en bandeja por Marco Bezzecchi, autor de su tercera caída del día.

Al apagarse los semáforos, Márquez tomó la delantera sobre el poleman Bezzecchi antes de entrar en la primera curva. Detrás de ellos, Raúl Fernández ganó un primer duelo contra Fabio Di Giannantonio para mantener la tercera posición. Poco después, sin embargo, el piloto del VR46 fue víctima de un contacto con Álex Márquez, lo que les hizo retroceder a ambos. No fue nada en comparación con Maverick Viñales, que se salió de la pista y se encontró último antes de terminar la primera vuelta.

En cabeza, la cosa ya se estaba calentando. Bezzecchi consiguió recuperar el liderato ante Márquez, aunque solo momentáneamente, ya que el español logró adelantar por el interior en la última curva, concluyendo así una primera vuelta ya de por sí intensa. Por su parte, Pedro Acosta había logrado abrirse paso hasta la tercera posición, por delante de Fernández.

Marco Bezzecchi había caído dos veces esa mañana, sin consecuencias, ya que, a pesar de todo, dominó los últimos entrenamientos libres y consiguió una sólida pole position... Pero esta vez, cuando resbaló en la curva 8 de la segunda vuelta, el piloto de Aprilia pagó un alto precio. ¡Dominante quizás, pero en el suelo!

 

Acosta aprovechó la oportunidad para ponerse en cabeza, antes de que Márquez lo devolviera a su sitio. Dicho y hecho, el piloto de KTM se colocó sabiamente a rueda de la Ducati, manteniendo la esperanza de un resultado acorde con sus objetivos de sumar muchos puntos en cualquier circunstancia.

¿Y por qué no una primera victoria? Acosta esperó hasta el final de la séptima vuelta para volver a intentar su suerte... Volvió a ponerse en cabeza, pero solo por unos instantes. Los dos pilotos continuaron su duelo hasta el final, con un tercer y un cuarto intento fallido de Acosta por ponerse en cabeza. En ese momento no se veían amenazados por Fernández, que rápidamente se quedó a un segundo del dúo.

A dos vueltas del final, Acosta parecía haberlo conseguido, pero Márquez le adelantó a la fuerza en la última curva para recuperar el liderato. Una maniobra tan forzada, en la que el piloto de KTM no tuvo más remedio que salirse de la pista, que inmediatamente fue objeto de investigación.

 

Y la decisión no se hizo esperar: Márquez tuvo que ceder una posición, lo que hizo en la última curva para entregar a Acosta su primera victoria en sprint, obtenida sobre el tapete verde, pero sin duda merecida.

Fernández se hizo con una merecida medalla de bronce sin fallar, aunque tampoco logró colarse entre los dos líderes, a los que sin embargo alcanzó gracias a estos incidentes.

Jorge Martín, que nunca había logrado una clasificación tan buena como la de hoy con Aprilia, mantuvo firmemente la cuarta posición durante gran parte de la carrera. Sin embargo, sufrió la presión de otro piloto del grupo, Ai Ogura, que ha rendido muy bien desde el comienzo del fin de semana en un circuito que le gusta especialmente y que finalmente le superó.

Por detrás de las dos Aprilia, Brad Binder consiguió la sexta posición, seguido de la Honda de Joan Mir y las dos Ducati de Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia, este último recuperando finalmente un punto tras haber quedado muy atrás debido a varios errores desde ayer.

Johann Zarco cruzó la meta en 12.ª posición, justo por delante de su compañero de equipo, el novato Diogo Moreira, que destaca por su fluida adaptación. Por su parte, Toprak Razgatlioglu ocupaba una muy respetable 15.ª posición al manillar de la Yamaha cuando se cayó al final de la 11.ª vuelta. A pesar de todo, se reincorporó a la carrera y cruzó la meta.

Fabio Quartararo, por su parte, terminó a 15 segundos del ganador, en 16.ª posición, tras una carrera que no empezó bien, ya que todos los pilotos de Yamaha se estorbaron en la salida, y que también se vio marcada por una salida de pista.

GP de Tailandia de MotoGP - Sprint

SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

19'39.155

       12
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

+0.108

19'39.263

 0.108     9
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+0.540

19'39.695

 0.432     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+2.100

19'41.255

 1.560     6
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+3.851

19'43.006

 1.751     5
6 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+4.612

19'43.767

 0.761     4
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 13

+4.924

19'44.079

 0.312     3
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+5.748

19'44.903

 0.824     2
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+6.910

19'46.065

 1.162     1
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+7.796

19'46.951

 0.886      
11 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+8.504

19'47.659

 0.708      
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 13

+8.577

19'47.732

 0.073      
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+11.970

19'51.125

 3.393      
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+12.395

19'51.550

 0.425      
15 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+13.467

19'52.622

 1.072      
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+15.079

19'54.234

 1.612      
17 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 13

+15.452

19'54.607

 0.373      
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+15.876

19'55.031

 0.424      
19 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 13

+21.445

20'00.600

 5.569      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+25.860

20'05.015

 4.415      
21 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 13

+27.892

20'07.047

 2.032      
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 1

+12 Vueltas

2'30.673

 12 Vueltas   Retirada  
Comentarios destacados

