Acosta y su primer podio en MotoGP: Ha llegado más rápido de lo que esperaba

El joven piloto español de GasGas no solo adelantó a todos los que se encontró en su camino hacia el podio, sino que en la lista estaban su compañero de marca Jack Miller, su jefe de filas Brad Binder, el ocho veces campeón Marc Márquez y, finalmente, a bicampeón actual Pecco Bagnai, fue tal su recital que al final el sonrió la suerte y la caída de Maverick Viñales en la última vuelta le regaló el podio.

"No puedo decir nada más de hoy, el equipo trabajo perfecto, la moto funcionó perfecta toda la carrera, hoy ni brazos, ni neumáticos ni nada, solo me he centrado en pilotar, tengo que mejorar sin duda, en la salida, en la sprint, pero hoy ha sido fantástico.No hay rojo Ducati aquí (señalaba a su equipo en el parque cerrado), hoy el rojo es el de GasGas, gracias a todos en el equipo y el proyecto, ya tenemos la primera en la saca", soltó el murciano.

Un podio que ha llegado solo en su segunda carrera, lo que le convierte en el tercero más joven de la historia en conseguirlo.

"Ha llegado más pronto de lo que todo el mundo esperaba porque el viernes estaba fuera de la Q2. Tenemos que estar muy contentos. Hoy hemos gestionado la carrera bien, en Qatar al principio iba muy al límite para engancharme a los de delante, esta vez he probado algo en el warm up para la salid ay ha ido mucho mejor. Solo he perdido posición con Marc Márquez y con Brad Binder, lo que ha sido un buen comienzo porque ayer en la curva 3 estaba el 15", recordó.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Un resultado que marca la mejora respecto a Qatar.

"Tenemos que estar súper contentos de la manera en la que hemos gestionado la carrera, porque en Qatar se nos fue un poco de las manos".

Durante algunos momentos se veía a Pedro luchar con las vibraciones de la GasGas.

"El problema es que he hecho muchas vueltas detrás de Pecco, muy pegado a él, porque quería buscar una buena posición para adelantarle. Ahí me ha subido mucho la presión del neumático delantero, entonces he decidido tirarme a adelantarle a ver si salía bien, pero ha sido un desastre, casi me caigo dos veces en la misma curva. Luego he intentado hacer líneas diferentes, haciendo un poco como los coches de F1 y preparando mejor la curva 3, cada vez con las turbulencias tenia más vibración, no podía salir bien de la curva 1 y 2. Me he concentrado, me he fijado en lo que hacía él con el cuerpo, porque Pecco es de los que mejor salvan las gomas los domingos y esto nos ha servido para aprender mucho".

Pese al resultado, Pedro quiere mantener los pies en el suelo.

"Queda mucho por hacer, hay que mantener la calma. El primer adelantamiento a Pecco ha sido a al desesperada, quería ponerle nervioso, pero no se ha inmutado. Era la única manera que veía para enfriar el neumático, hacer líneas diferentes".

"La moto ha ido muy bien comparado con la que tenemos el sábado con deposito pequeño, es más estable con el peso de la gasolina, hay que entender eso y aprenderlo".

Ambicioso, el murciano es feliz pero quiere mejorar.

"Nos tenemos que poner las pilas con la parte electrónica porque muchas de las vibraciones de la moto vienen de ese lado más que del lado mecánico".

Por último, dedicó su primer podio en MotoGP a sus seres queridos.

"Quería felicitar a mi madre que es su cumpleaños hoy, y a toda la gente que me ha ayudado y me ha apoyado para llegar hasta aquí, les dedico este podio a todos ellos. Ha sido más que un día redondo".